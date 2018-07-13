03:53
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
23°C 15°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
  • вівторок
    21°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, 13 липня
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Йоханссон відмовилася грати трансгендера

116 Читать новость на русском
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон / Фото з відкритих джерел

Акторка Скарлетт Йоханссон відмовилася від ролі кримінального авторитета-трансгендера Данте Джилла.

Про це пише ВВС.

На такий крок Йоханссон пішла через критику ЛГБТ-спільноти. Вона заявила, що глибоко поважає та любить транс-спільноту і розуміє її претензії.

Читайте також: В Скарлетт Йохансон новий роман з відомим телеведучим

Я, звичайно, рада була б дати життя історії Данте і його перетворення в чоловіка, але я розумію почуття тих, хто вважає, що цю роль повинен грати актор-трансгендер. Я вдячна, що обговорення кастингу на цю роль, хоча і було спірним, породило ширшу дискусію про різнобічності кастингу і поданні різних персонажів у кіно,
– сказала акторка.

Рішення Йоханссон зіграти роль Данте Джилла розкритикували відразу кілька популярних ЗМІ. Також незадоволені були багато представників ЛГБТ-спільноти. Критики вважали, що трансгендерів повинен грати актор-трансгендер.

Хто такий Данте Джилл
Лоїс Джин Джилл (саме так Данте назвали при народженні), народилася в Піттсбурзі. У 1970-их Джилл, вже жив під чоловічим ім'ям, володів мережею масажних салонів, які насправді були прикриттям для бордельного бізнесу.

Теги: LifeStyle Голлівуд ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 13 липня: Маленька перемога власників єврономерів, депутат побив жінку
13 липня, 23:07 Головні новини 13 липня: Маленька перемога власників єврономерів, депутат побив жінку
2705
Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
13 липня, 23:00 Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
Іван Яковина 424
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
1909
О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
13 липня, 22:02 О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
Юрій Бутусов 892
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
13 липня, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 803
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук