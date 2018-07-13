Йоханссон відмовилася грати трансгендера

Акторка Скарлетт Йоханссон відмовилася від ролі кримінального авторитета-трансгендера Данте Джилла.

Про це пише ВВС.

На такий крок Йоханссон пішла через критику ЛГБТ-спільноти. Вона заявила, що глибоко поважає та любить транс-спільноту і розуміє її претензії.

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Я, звичайно, рада була б дати життя історії Данте і його перетворення в чоловіка, але я розумію почуття тих, хто вважає, що цю роль повинен грати актор-трансгендер. Я вдячна, що обговорення кастингу на цю роль, хоча і було спірним, породило ширшу дискусію про різнобічності кастингу і поданні різних персонажів у кіно,

– сказала акторка.

Рішення Йоханссон зіграти роль Данте Джилла розкритикували відразу кілька популярних ЗМІ. Також незадоволені були багато представників ЛГБТ-спільноти. Критики вважали, що трансгендерів повинен грати актор-трансгендер.

Хто такий Данте Джилл

Лоїс Джин Джилл (саме так Данте назвали при народженні), народилася в Піттсбурзі. У 1970-их Джилл, вже жив під чоловічим ім'ям, володів мережею масажних салонів, які насправді були прикриттям для бордельного бізнесу.