Разом проти Ізраїлю: тисячі йорданців сходяться до кордону, аби підтримати палестинців

Про ситуацію на кордоні повідомляють російські ЗМІ. За попередньою оцінкою, бажаючих разом з палестинцями протистояти Ізраїлю рахують тисячами.

Важливо Ескалація між Ізраїлем та Палестиною: все, що відомо про конфлікт

Протестувальники на кордоні скандували гасла на підтримку палестинців у Секторі Гази та на Західному березі. Люди налаштовані рішуче і навіть намагалися прорватися крізь кордон. В останній момент служби безпеки Йорданії змогли припинити спробу прорвати кордон.

Йорданці мають складні стосунки із сусіднім Ізраїлем. Після загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту йорданці стали на бік палестинських бойовиків із Сектору Гази. Також повідомляється, що масові акції проти дій Ізраїлю проходять у всіх провінціях Йорданії.

Йорданці на кордоні з Палестиною: дивіться відео

Варто вказати, що Палестина є частково визнаною державою на Близькому Сході. Фактично Палестина на сьогодні не має єдиної території та реального суверенітету. Вона продовжує своє формування на території Західного берега річки Йордан та Сектора Гази. В останньому, до слова, контролюється бойовиками ХАМАС, яких окремі країни світу вважають терористами.

Значна частина території Західного берега річки Йордан, де живуть палестинці, контролюється ізраїльською армією, a Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

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Чому конфлікт загострився

До ескалації конфлікту призвели судові слухання, які передбачають примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі. 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.

Після цього бойовики із Сектору Гази випустили по Ізраїлю одразу 100 ракет. І це лише за 1 день. За останніми даними, за чотири дні кількість ракет, які випустили бойовики у бік Ізраїля, вже сягнула понад 1600.

Йорданія, яка стала на бік палестинців: карта