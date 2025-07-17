Скандальний професор Лось хоче повернутися на роботу в ЛНУ: що вирішив суд

Після того, як десятки жінок звинуватили 87-річного професора Йосипа Лося у домаганнях, його звільнили з Львівського національного університету імені Івана Франка. Однак освітянин подав до суду з вимогою поновити його на посаді викладача на факультеті журналістики

Також професор вимагав, аби йому виплатили заробітну плату за час вимушеного прогулу. 17 липня Галицький районний суд Львова розглянув позов Лося, передає 24 Канал із посиланням на Zaxid.net.

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Що вирішив суд у справі Йосипа Лося?

Суддя вирішив не поновлювати Йосипа Лося на посаді. Також було відхилено його прохання щодо зарплатні.

Адвокат професора Юрій Гелемей заявив, що не погоджується з рішенням суду та оскаржувати його в апеляції.

Юрист наголосив, що етична комісія університету не мала повноважень рекомендувати звільнити викладача, а доказів аморальної поведінки його клієнта немає.

Також він вказав, що ця сама етична комісія на засіданні 15 липня не знайшла ознак домагань у поведінці іншого викладача ЛНУ – Володимира Качмара – попри звернення Студентського уряду, яке підписали 625 студентів та студенток. Етична комісія відмовилася реагувати на заяви колишніх студенток, оскільки вони не є учасницями освітнього процесу.

На думку адвоката, університет ухвалив різні рішення в однакових ситуаціях.

Ми хочемо показати необґрунтованість рішення. З точки зору чинного законодавства, різниці між Володимиром Качмаром та позивачем (Лосем – 24 Канал) нема,

– наголосив Гелемей.

Юрист також зазначив, що заяви колишніх студенток Йосипа Лося не були оформлені належним чином.

Представник університету Василь Медвідь сказав, що університет підходить до кожної справи індивідуально. Він зазначив, що після скандалу 49% студентів, які мали заняття з Лосем заявили, що не хочуть більше відвідувати його лекції та семінари.