Нам довіряють 5 мільйонів: ютуб 24 Каналу набрав рекордну кількість підписників

Журналісти 24 Каналу працюють цілодобово, передаючи виключно перевірену інформацію на різних майданчиках, зокрема й у ютубі. Врешті 26 травня наш ютуб-канал здобув шанування 5 мільйонів підписників!

Такий показник нас не дивує, адже ми щоденно працюємо заради перемоги. І у травні ютуб 24 Каналу очолив рейтинг усіх каналів України та був серед лідерів у світі.

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Трошки фактів про ютуб 24 Каналу

Вражає, але створення нашого ютуб-каналу почалося ще у 2006 році. Тоді ютуб був звичайним архівом. Однак з часом команда 24 Каналу почала приділяти йому більше уваги і зараз над створення контенту на цій платформі працюють десятки людей.

Керівниця відділу YouTube Юлія Ріпак наголосила, що такий швидкий результат – це насамперед завдяки довірі наших глядачів.

Перегляди, коментарі та позитивні відгуки – це найкраща нагорода для нашої редакції, яка щодня намагається оперативно поширювати важливу й правдиву інформацію. Ми вдосконалюємось щодня, дякуємо, що залишаєтесь з нами,

– наголосила вона.

Станом на 5 травня 2023 року він перебував на вершині сотні найпопулярніших ютуб-каналів за кількістю підписників, де більшість відео є україномовними. По загальній кількості переглядів ютуб 24 Каналу вийшов на перше місце – 5 823 038 079.

Що подивитися

Якщо ви з якоїсь причини ще не підписані на наш ютуб-канал – швидше зробіть це! Адже у нас ви знайдете не лише топові стріми з воєнними, політичними та економічними експертами, але й огляд карти бойових дій, інтерв'ю з політиками, а також випуски новин, зокрема й з вашими улюбленими ведучими – Катериною Соляр та Артемом Овдієнко.

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