YouTube видалив канал російської пропаганди в Німеччині

YouTube безповоротньо видалив канал німецької редакції російського пропагандистського видання Russia Today. У Росії вже відреагували на таке рішення й раптово згадали про "свободу слова".

Росіяни стверджують, буцімто таке рішення спровоковане "подачою інформації, незручної для німецької офіційної влади".

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Пропагандисти брехали про коронавірус

Пресслужба Google пояснила рішення YouTube щодо видалення Russia Today тим, що російське ЗМІ поширювало брехливу інформацію щодо коронавірусу.

У YouTube є чіткі правила спільноти, в яких зазначено, що дозволено на платформі. RT DE оголосили попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про коронавирусну інфекцію. Це призвело до припинення їх прав на публікацію відео,

– пояснили в Google.

Росіяни вигадують свої причини й хочуть помсти

В МЗС Росії заявили, що рішення блокування каналу має єдину мету – "заглушити джерела інформації, які не вкладаються в комфортний для німецького офіціозу медійний фон".

"З урахуванням характеру події, яка повністю вписується в логіку розв'язаної проти Росії інформаційної війни, прийняття відповідних симетричних заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії, до того ж неодноразово викритих в участі у втручанні у внутрішні справи нашої країни, буде не тільки доречним, але й необхідним", – заявили російські "дипломати".

Росіяни переконані, що такі заходи будуть "єдиним можливим способом стимулювати зацікавленість партнерів у конструктивному й змістовному діалозі навколо цієї неприйнятної ситуації".