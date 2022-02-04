YouTube заблокував ресурси бойовиків з Донбасу

Популярна соціальна мережа YouTube заблокувала ресурси бойовиків на окупованому Донбасі. Мовиться про всі інформаційні майданчики тка званих "ДНР" та "ЛНР".

Як пише низка російських ЗМІ, інформаційні канали бойовиків заблокували через те, що вони не відповідають правилам спільноти.

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Російські пропагандисти, ясна річ, обурилися цьому факту та почали розводити "зраду".

Сьогодні, без оголошення війни, YouTube віроломно знищив аккаун "ДНР" та "ЛНР",

– обурюються пропагандисти.

Загалом під заборону YouTube потрапили:

офіційний канал псевдоміністерства інформації "ДНР",

канал ДТРК "ЛНР",

так званої народної міліції "ЛНР" та "ДНР".

Інші випадки блокування каналів пропагандистів

Зауважимо, що днями розгорівся скандал довкола закриття німецької редакції пропагандистського каналу Russia Today. У Німеччині це пояснили тим, що пропагандистський канал мав отримати ліцензію на мовлення, але не подав заявку на неї.

У відповідь Росія заявила, що закриє корпункт Deutsche Welle. У російському МЗС назвали це "заходами у відповідь" на заборону супутникового та іншого мовлення німецькомовного телеканалу RE DE.

Водночас ще у вересні YouTube видалив канал німецької редакції Russia Today. Платформа пояснила причину – російське ЗМІ поширювало брехливу інформацію щодо коронавірусу.

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