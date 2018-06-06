Йованович окреслила серйозні ризики для України після провалу голосування за Антикорупційний суд

Створення Антикорупційного суду в Україні є необхідним, оскільки цього вимагає український народ, який хоче затвердження верховенства права, де ніхто не стоїть над законом. Водночас, якщо відповідний законопроект не буде ухвалено, то Україна не отримає мільярди доларів допомоги та економіка дестабілізується.

Таку заяву зробила посол США в Україні Марі Йованович, передає "Інтерфакс-Україна".

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Якщо не буде ухвалено законопроект, який буде відповідати вимогам МВФ, здатність України боротися з корупцією буде підірвано, Україна не отримає мільярди доларів допомоги, економіка дестабілізується. Вчинити тут правильно – це абсолютна передумова для побудови міцної, процвітаючої та демократичної України,

– зауважила дипломат.

Водночас Йованович підкреслила, що продовження української програми МВФ є потрібним для отримання подальшої, необхідної Україні, допомоги.

"Це сигнал світу, включно з фінансовими ринками, на які буде виходити України. Але ще важливіше: український народ вимагає Антикорупційний суд, щоб викорінити корупцію, яка душить економічне зростання, знищує робочі місця, шкодить національній безпеці та консервує бідність", – зазначила вона.

На її переконання, ефективний Антикорупційний суд є необхідним країні, "якщо вона збирається затвердити верховенство права, де ніхто не стоїть над законом, і бути такою країною, на яку заслуговує український народ".

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"Я впевнена, що це повною мірою усвідомлюють ключові посадові особи в українському уряді та депутати Верховної Ради, а також український народ. Я не думаю, що хтось в Україні не знає, що це ключовий момент та ключове рішення", – наголосила посол США в Україні.

Також Йованович акцентувала увагу, на те, що Рада міжнародних експертів повинна відігравати центральну роль в процесі призначення суддів Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду – вимога Міжнародного валютного фонду. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три - це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Президент подав свій законопроект про Антикорупційний суд до Верховної Ради наприкінці грудня.



Але експерти Венеційської комісії закликали змінити його. Зокрема, знизити вимоги до суддів і надати громадській раді міжнародних експертів більше можливостей контролю. У січні народні депутати вже намагалися внести до порядку денного законопроект. Але голосів не вистачило. Через законодавчі процедури Антикорупційний суд запрацює в Україні не раніше 2019 року.