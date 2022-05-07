"Йшла матір з дітьми, вальнули і завалили": окупанти хизуються своїми звірствами в Україні

З кожним днем війни стає відомо про все більше звірств російських окупантів. Вони вбивають мирних жителів та вихваляются цим.

Служба безпеки України оприлюднила чергову перехоплену розмову окупантів, яка просто вражає жорстокістю.

До речі Російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював мирне населення України

Окупанти хизуються вбивством жінок

У телефонній розмові російський командир розповідає жінці, як загарбники вбили матір на очах дітей.

Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили,

– сказав окупант.

Не менше шокує і реакція його дружини. Вона абсолютно спокійно сприймає цей злочин, навіть виправдовуючи його.

"Конечно, она считается… тоже враг", – додала росіянка.

В СБУ додають, мізки росіян настільки промиті, що в них з'являються думки, мовляв, кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці. Потім громадяни держави-агресорки ще дивуються, чому "местное население озлоблено".

Інша перехоплена СБУ розмова

Це вже далеко не перша перехоплена шокуюча розмова. Наприклад, контрактник Іван Клименко у розмові з матір'ю теж відзначився жорстокістю. Він пригрозив хімічною атакою "Азовсталі" у Маріуполі. Також цинічно додав, що "треба всіх убивати: і дітей, і жінок. Усіх поспіль". Окупант має бажання "витравити всю Україну аж до Львова. Щоб її не було на карті".

Далі військовий намірився з ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців. При цьому мати окупанта толерує звірські наміри свого сина.

До речі, Клименко запереживав, коли дізнався, що СБУ перехопила його розмову. У листуванні він вже просив друзів, переглянути цю інформацію. Боявся, що в Росії його за такі висловлювання засудять. Іван гуглив статті кримінального кодексу Росії, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує. До слова, в СБУ порадили йому загуглити, скільки років світить за порушення законів і звичаїв війни за міжнародним правом.

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