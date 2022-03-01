Йшли по тротуару повз вежу, – Кличко про жертв обстрілу у Києві
1 березня 2022 , 19:29Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кличко
Вже 6 день російські війська атакують столицю України. Вже є жертви серед мирного населення. Сьогодні окупанти обстріляли телевежу, під якою були люди.
За попередніми даними, у київську телевежу влучили 2 ракети. Внаслідок цього загинули 5 мирних жителів міста.
Співчуття рідним та близьким Внаслідок обстрілів телевежі загинули 5 людей, ще 5 – поранені
Мирні люди просто йшли повз
Люди просто йшли по тротуару і не очікували, що ці хвилини можуть стати для них останніми. Мер Києва Віталій Кличко закликав всіх киян не ходити вулицями та не їздити автівками.
Він наголосив, що потрібно бути "максимально обережними".
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