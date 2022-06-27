Йшов п'ятий місяць війни з Україною: "друга" армія світу відкопує старий мотлох

Прояснюється, чому російське командування вирішило розглянути питання про зняття зі зберігання старих Су-17 та МіГ-27.

У зв'язку з критичними втратами сучасної авіації, особливо серед фронтових бомбардувальників Су-34 та поступовим переходом на радянські боєприпаси, з їх застосуванням з повітряного простору РФ та Білорусі, старі літаки планують використовувати для збереження нових ресурсів.

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Росія економить

Тобто російська армія переходить не лише на старі радянські ракети, а й літаки, які їх запускатимуть, заради економії ресурсу тих же Су-34 та Су-35.

Звучить, звісно, смішно, але це дієва тактика економії. Цей мотлох, Су-17, все одно не заходитимуть у повітряний простір України, а застосовуватимуть Х-58, Х-29 та інші ракети з безпечного російського та білоруського ВП.

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Але все ж таки... "Друга" армія у світі... на танках Т-62 і винищувачах Су-17... Ішов п'ятий місяць війни з Україною.

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