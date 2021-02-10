Юлія Навальна покинула Росію

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія, вилетіла з Росії у Німеччину.
Джерело:Интерфакс
Навальна полетіла з московського аеропорту "Домодєдово" у німецький Франкфурт-на-Майні.
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Причини поїздки Навальної наразі невідомі. Дружина опозиціонера поки ще не коментувала цю інформацію.
Навальну вже двічі затримували у Росії
► Вперше російські силовики затримали дружину Навального 23 січня, через кілька днів після повернення сім'ї на батьківщину.
Тоді жінка сама опублікувала відповідне фото з автозака. Навальна потрапила у поліцейський відділок "Сокол", проте невдовзі її відпустили.
► Через тиждень, 31 січня, дружина опозиціонера приєдналася до протестувальників у Москві. Однак, не пробула там і кількох хвилин, як її знову повезли у відділок.
Тоді її відпустили, проте під зобов'язання з'явитися на засіданні суду 1 лютого. Жінку звинуватили у "несанкціонованому проведенні демонстрацій".Довідка. На початку лютого Олексія Навального засудили на 3,5 роки ув’язнення. У колонії він пробуде 2 роки 8 місяців, адже частину терміну вже пробув під домашнім арештом.