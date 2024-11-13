"Не вигадуйте ворога": Юлія Навальна відповіла українцям, які зірвали її виступ у Лісабоні

На міжнародній ІТ-конференції Web Summit у Лісабоні українські айтівці та активісти зірвали виступ Юлії Навальної. Російська опозиціонерка прокоментувала інцидент.

Дружина відомого опозиціонера Олексія Навального зробила допис у телеграм. Вона порадила українцям "не вигадувати ворога", передає 24 Канал.

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"Ворог у нас один"

Політикиня розповіла, що під час її виступу на конференції українські учасники влаштували протест. Потім Навальну спитали, чи підтримує вона війну проти України.

Опозиціонерка висловила здивування цим питанням:

Серйозно? Ви це у мене питаєте? Але якщо треба проговорити, то я готова це сказати ще раз,

– дивувалася у дописі росіянка.

Вона нагадала, що бореться проти режиму Путіна і проти війни, що є, на її думку, взаємопов'язаними речима. Також Навальна зазначила, що її чоловік "використовував як трибуну антивоєнної промови кожне засідання суду проти нього".

Ворог у нас один. І українцям не треба вигадувати собі ворога в особі російської опозиції,

– заявила Навальна.

Нагадаємо, що під час виступу Навальної у Лісабоні на сцену вийшла українка та вигукнула: "Stop Russia. Stop the war!", а присутні в залі ввімкнули сигнал повітряної тривоги.

Раніше вдова Навального заявила, що "війна в Україні – війна не Росії, а Путіна". Вона також хоче, щоб Європа зняла санкції з Росії, стверджуючи, що вони потрібні проти влади та Путіна особисто, а не проти країни загалом.