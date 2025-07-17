Курс на повний аудит видатків: Свириденко зробила першу заяву на посаді голови уряду

У четвер, 17 липня, Верховна Рада України проголосувала за призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою України. Вона зробила першу заяву на новій посаді.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Юлію Свириденко.

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Що пообіцяла Свириденко?

Юлія Свириденко 17 липня стала 19-ю прем'єр-міністеркою, а також другою жінкою очільницею Кабінету Міністрів України. "Для мене велика честь очолити український Уряд сьогодні", – сказала вона.

Війна не дає права на зволікання. Ми мусимо діяти швидко й рішуче. Наші пріоритетні кроки у перші 6 місяців – це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська,

– заявила Свириденко.

Уряд вже, за її словами, почав роботу над оптимізацією державного апарату та бере курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. "Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати", – зауважила прем'єр-міністерка.

"Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців. Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації й подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. Щоб все було Зроблено в Україні", – сказала Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що Уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну, а її головна мета – реальні позитивні результати, які кожен українець відчує у своєму житті.