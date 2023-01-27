На віллі п'ятизіркового готелю: як Юлія Тимошенко зустріла новий рік у Дубаї
Джерело:УП
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимощенко зустріла новий рік у Дубаї. Її помітили на віллі п'ятизіркового готелю "Kempinski".
Про це йдеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача. За його даними, народна депутатка початок нового року провела у Дубаї.
Варте уваги Тищенка виключили з фракції "Слуга народу"
Що відомо про відпочинок Тимошенко у Дубаї
Юлія Тимошенко проживала на віллі п'ятизіркового готелю "Kempinski" на насипному острові Палм-Джумейра. У розслідуванні зазначають, що у Дубаї, лідерка "Батьківщини" веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники.
Чоловік Юлії Тимошенко Олександр / Фото УП
Залишаючи помешкання, Тимошенко з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.
Журналістам УП вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Проте щойно народна депутатка помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж.
Відпочинок Тимошенко у Дубаї / Фото УП
За даними УП, через п'ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва.
Також журналісти зазначають, що родина доньки політикині переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи.
2 місяці тому журналісти УП зафіксували зятя Тимошенко Артура Чечоткіна у готелі "Kempinski" у Відні, коли лідерка "Батьківщини" приїздила до столиці Австрії з робочим візитом.
Скандальна поїздка Тищенка
- Депутата Верховної ради від фракції партії "Слуга народу" Миколу Тищенка виключили зі складу партії та позбавили посади заступника голови фракції через його подорож до Таїланду під час війни. Також його виключили зі складу фракції "Слуги народу" у парламенті.
- 26 січня на сайті посольства України у Тайвані з'явився анонс зустрічі з нардепом Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Таїланді.
- Громадськість обурилась, адже про зустріч повідомили буквально за день до її проведення, проходити вона мала у 4-зірковому готелі Novotel, що за 200 метрів від посольства. Ба більше, виникли питання щодо справжніх причин поїздки Тищенка за кордон.
- Сам нардеп сказав, що він перебуває з відрядженням в Азії: "Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази. Моє місцеперебування не приховую, всі мої зустрічі – офіційні та задокументовані". Він поскаржився на "брудні технології" і запевнив, що продовжить виконувати поставлені президентом задачі.
- Володимир Зеленський у відповідь на поїздку Тищенка зауважив, що РНБО 23 січня заборонила виїзд чиновників за кордон в особистих цілях. Додав також, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.