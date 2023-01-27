На віллі п'ятизіркового готелю: як Юлія Тимошенко зустріла новий рік у Дубаї

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимощенко зустріла новий рік у Дубаї. Її помітили на віллі п'ятизіркового готелю "Kempinski".

Про це йдеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача. За його даними, народна депутатка початок нового року провела у Дубаї.

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Що відомо про відпочинок Тимошенко у Дубаї

Юлія Тимошенко проживала на віллі п'ятизіркового готелю "Kempinski" на насипному острові Палм-Джумейра. У розслідуванні зазначають, що у Дубаї, лідерка "Батьківщини" веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники.



Юлія Тимошенко / Фото УП



Чоловік Юлії Тимошенко Олександр / Фото УП

Залишаючи помешкання, Тимошенко з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

Журналістам УП вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Проте щойно народна депутатка помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж.



Відпочинок Тимошенко у Дубаї / Фото УП

За даними УП, через п'ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва.

Також журналісти зазначають, що родина доньки політикині переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи.

2 місяці тому журналісти УП зафіксували зятя Тимошенко Артура Чечоткіна у готелі "Kempinski" у Відні, коли лідерка "Батьківщини" приїздила до столиці Австрії з робочим візитом.

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