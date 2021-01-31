Юлія Навальна приєдналася до протестів у Москві: її знову затримали – відео

Дружина російського опозиціонера Юлія Навальна 31 січня приєдналася до протестувальників у Москві. Вже через кілька хвилин її затримали силовики.

Джерело: телеканал "Дождь", Интерфакс"

Як повідомив адвокат Фонду боротьби з корупцією В'ячеслав Гімальді, до Навальної досі не впустили адвокатів.

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До того ж, під час затримання правоохоронці не представилися та не пред'явили своїх посвідчень, як цього вимагає закон, та не назвали причину своїх дій.

Навальну повезли у відділення поліції в Новій Москві, проте у яке саме – наразі невідомо. Про це повідомила Світлана Давидома, її адвокатка.

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Зауважимо, що Юлію Навальну вже затримували 23 січня. Тоді її відвезли у поліцейський відділок "Сокол", проте утримали там недовго й відпустили.

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