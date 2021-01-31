Юлія Навальна приєдналася до протестів у Москві: її знову затримали – відео

31 січня 2021 , 13:43
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Дружина російського опозиціонера Юлія Навальна 31 січня приєдналася до протестувальників у Москві. Вже через кілька хвилин її затримали силовики.

Джерело: телеканал "Дождь", Интерфакс"

Як повідомив адвокат Фонду боротьби з корупцією В'ячеслав Гімальді, до Навальної досі не впустили адвокатів.

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До того ж, під час затримання правоохоронці не представилися та не пред'явили своїх посвідчень, як цього вимагає закон, та не назвали причину своїх дій.

Навальну повезли у відділення поліції в Новій Москві, проте у яке саме – наразі невідомо. Про це повідомила Світлана Давидома, її адвокатка.

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Зауважимо, що Юлію Навальну вже затримували 23 січня. Тоді її відвезли у поліцейський відділок "Сокол", проте утримали там недовго й відпустили.

Росіяни протестують: що відомо

  • Росіяни другі вихідні поспіль протестують проти дій влади. Кремль обороняється від народу кордонами силовиків.
  • У Москві заблокували весь центр, 8 центральних станцій метро закриті на вхід і вихід. Перед ними стоять кордони з силовиків.
  • Такі ж кордоні встановлені перед Луб'янкою, Красною площею та СІЗО "Матроська тиша", де тримають Навального.
  • У відповідь на такі дії влади прибічники опозиціонера закликали активістів збиратися в іншому місці Москви.
  • Влада відразу ж направила туди силовиків. Людям не дають збиратися навіть по троє. Їх відразу ж затримують і ведуть в автозаки.
  • Схожа ситуація і в Петербургу та інших російських містах. Найбільше затриманих у Владвостоку – 150 людей.