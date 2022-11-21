Юлію Прохорову, – громадянку Росії – яка зганьбилася на весь світ тим, що ображала українських біженців, депортували з Німеччини. Тепер її чекають рідні російські болота.

Перебування у цивілізованій країні Прохорову нічому не навчило. Росіянка демонструвала абсолютно неадекватну поведінку й щоразу пробивала дно новими огидними вчинками.

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Свої маразми жінка постила у тікток. Вочевидь, сподівалася дешевим прокремлівським хайпом зібрати аудиторію з таких же неадекватів.

Чим пробила дно Прохорова

Росіянка ображала українських біженців, які перебували у Європі. Зокрема, переслідувала жінок на вулиці й верещала свою маячню про псевдореферендум у Херсоні (на щастя, вже звільненому) та "перемогу" Росії. Єдина "перемога", яка світить країні-окупантці, – це перше місце за кількістю проданих "Лад". Їх активно купують за похоронні гроші родичі чмобіків.

Окрім того, Прохорова, яка аж ніяк не квапилася на рідні болота й жила у Німеччині, розповідала росіянам за кордоном, як вони можуть "допомогти російській армії". На думку неадекватної тіктокерки, це можна було зробити, марно витрачаючи електроенергію.

Також росіянка опублікувала відео, у якому використовує офіційні листи від поліції замість туалетного паперу.

Але тепер Прохорова отримала свій "щасливий фінал". Нарешті жінка повертається на рідні болота – у Росію, яку начебто так любить. Щоправда, на відстані.

ЗМІ повідомили, що Прохорову депортували з Німеччини. У країні вона перебувала нелегально.

Оскаженіла росіянка напала на українців в Іспанії

Росіяни продовжують показувати світу свою неадекватність. Навіть опинившись у цивілізованих країнах, громадяни країни-окупантки не можуть стримати власну тупість та неадекватність. Цього разу оскаженіла росіянка напала на українців в Іспанії та верещала на всю вулицю, що її ім'я та прізвище – Владімір Путін.

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