17:08
3 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Юна українка Катерина Бех виграла друге поспіль золото на чемпіонаті світу з біатлону

      97 Читать новость на русском
      Катерина Бех перемогла на юнацбкому чемпіонаті світу з біатлону
      Катерина Бех перемогла на юнацбкому чемпіонаті світу з біатлону / Evgeny Tumashov/IBU

      Під час гонки переслідування на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в Брезно-Осрблі українка Катерина Бех виграла золоту нагороду. Таким чином вона встановила унікальне досягнення для України.

      Попри те, що українка стартувала першою (напередодні вона виграла спринт), Катерина Бех мало не на старті розгубила свою перевагу. А згодом під час першої стрільби зробила промах. Та все вдалося змінити вже під час другої стрільби. При цьому в лідери вийшла не лише Катерина Бех, але й інша українка Анна Кривонос, яка теж відстрілялася чисто.

      Читайте також: Біатлон: календар гонок сезону 2018-2019

      На третьому вогневому рубежі Бех знову допустилася одного промаху. Значно гірше пішли справи у Кривонос – два постріли мимо.

      Та Бех зуміла втримати лідерство. І підтвердила своє посягання на перемогу, коли чисто відстріляла на четвертому вогневому рубежі. Це допомогло, адже на останньому колі її перевага над німкенею Ханною Кебінгер складала лише півтори секунди. Та до фінішу українка свою перевагу лише збільшувала.

      Катерина Бех перемогла і стала двроразовою чемпіонкою світу серед юніорок. Першою в історії українського біатлону. Німкення Ханна Кебінгер фінішувала лише другою. Третьою стала представниця Франції Софі Шово.

      Щодо решти українок, то Аня Кривонос, заробивши на двох стійках чотири кола штрафу, вона відкотилася у другий десяток. Відтак фінішувала лише 17-ю. Валерія Дмитренко та Ганна Коваленко, фінішували неподалік один від одної, на 29-й і 35-й позиціях.

      У загальному заліку Юніорського кубку IBU Катерина Бех вийшла на друге місце, скоротивши дистанцію від лідера, німкені Ханни Кебінгер, до 33 очок. Крім того, на поточному чемпіонаті світу Катя набрала найбільшу кількість очок серед усіх спортсменок в трьох особистих гонках, і, згідно з новими правилами IBU, отримує їхню особисту квоту на заключний етап дорослого Кубку світу, який пройде наприкінці березня в норвезькому Холменколлені.

      Переслідування. Юніорки
      1. Катерина Бех (1+0+1+0) 31:23,8
      2. Ханна Кебінгер (0+1+0+0) +9,1
      3. Софі Шово (0+1+0+2) +16,4
      ...
      17. Анна Кривонос (1+0+2+2) +1:35,5
      29. Валерія Дмитренко (0+1+1+1) +2:42,5
      35. Ганна Коваленко (0+0+2+1) +3:13,6

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сьогодні , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 13
      Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
      сьогодні , 16:45 Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
      Ігор Саджениця 1854
      Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      сьогодні , 16:01 Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      Блог Медіа 136
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      сьогодні , 14:00 Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      Крістіна Бердинських 2474
      Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      сьогодні , 12:01 Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      Артем Овдієнко 1075
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук