Юна українська тенісистка пробилася у фінал тенісного турніру в Китаї

Харків’янка Дарія Лопатецька пробилася до фіналу турніру ITF World Tennis Tour. Це одинадцятий матч поспіль на змаганнях в Китаї, який виграла українська тенісистка.

Цього разу 15-річна харків’янка розтрощила досвідчену Чалу Буюкакчай, яка свого часу обіграла Еліну Світоліну.

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Українка впоралася із суперницею трохи більш, ніж за годину – 6:1; 6:2. 11-та перемога з початку року.

Відзначимо, що тижнем раніше Дарина виграла аналогічні змагання і тепер може здобути другий титул за два тижні.

Нагадаємо, що у чвертьфінальному матчі Лопатецька за 2 години 15 хвилин обіграла шосту сіяну японку Май Мінокосі: 3:6, 6:1, 6:1.