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      Юна українська тенісистка розповіла зворушливу історію про Серену Вільямс

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      Даяна Ястремська
      Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

      Українська тенісистка Даяна Ястремська виявилася давньою прихильницею своєї суперниці на Australian Open-2019 – Серени Вільямс.

      В інтерв'ю для порталу WTA 18-річна українка згадує, як спостерігала за грою Серени в зовсім юному віці.

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      Коли мені було вісім, я побачила її гру на одному з турнірів "Шолома". Думаю, це був Відкритий чемпіонат Австралії, тому що корт був яскраво-синім. Вона програвала. Я швидко забігла до себе в кімнату, взяла свою ракетку, повернулася у вітальню і робила вигляд, що б'ю по м'ячу одночасно з нею. Мені здавалося, що я допомагаю їй перемогти. Вона виграла подачу, виграла гейм, виграла сет, потім – матч. Я кричала з нею в один час. Коли вона перемогла, я подумала, що ми виграли разом. Це наша спільна перемога,
      – згадує Ястремська.

      Також Даяна зізналася, що вже встигла поспілкуватися з Сереною за межами тенісного корту.

      Це було після тренування, я переодягалася. Вона пройшла повз, йшла на тренування. Я сказала "привіт, у тебе прекрасна дочка, я поважаю тебе як людину і як спортсмена", вона мені подякувала. Це була мила бесіда. Не знала, що мені доведеться зіграти з нею в третьому раунді, але коли я зустріла її, то зрозуміла, що це момент, який я буду пам'ятати завжди,
      – розповіла українська тенісистка.

      Нагадаємо, що на шляху до матчу з Сиреною Даяна впоралася з 23 сіяною турніру, іспанкою Карлою Суарез Наварро, перемігши суперницю за сумою трьох партій.

      Матч між Сереною Вільямс і Даяною Ястремською відбудеться вночі 19 січня.

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      Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
      Джерело: 24 Канал
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