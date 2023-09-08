ЮНЕСКО визнала центр Львова та Софію Київську спадщиною під загрозою знищення

Через терористичні обстріли українських міст, ЮНЕСКО надала 20 українським пам'яткам спеціального статусу. Цим рішенням ЮНЕСКО зобов'язується максимально сприяти збереженню української спадщини.

Про це повідомило МКІП за підсумками засідання комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. При цьому на засіданні російська делегація нахабно брехала, що ніколи не знищувала українську спадщину.

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Якіоб'єкти включили до переліку

Вперше про можливість визнання українських пам'яток у Львові та Києві спадщиною під загрозою знищення стало відомо 5 вересня. Тоді із заявою про це виступив Лазар Елунду, керівник програми світової спадщини ЮНЕСКО. За його словами, причиною такого рішення стали "атаки в буферних зонах" довкола центру Львова та Софії Київської.

А вже 7 вересня стало відомо, Україна розширила перелік об'єктів, що знаходиться під загрозою знищення, до 20. Серед них – шість дерев'яних церков карпатського регіону, чотири вимірювальні пункти Дуги Струве в Херсонській та Одеській областях, а також будівля Держпрому в Харкові, Софіївський парк в Умані та Шевченківський заповідник у Каневі, які належать до попереднього списку Всесвітньої спадщини.

За словами заступниці міністра Анастасії Бондар, комітет організації схвалив включення до усіх 20 об'єктів до переліку. До цього під захистом ЮНЕСКО з січня 2023 року знаходився також центр Одеси.

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