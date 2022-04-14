ЮНЕСКО запустила проєкт для збереження української спадщини Backup Ukraine

Данська національна комісія ЮНЕСКО створила проєкт Backup Ukraine для збереження культурної спадщини України. Його розробили спільно з організацією Blue Shield Denmark та додатком Polycam.

Культурну спадщину України, яка перебуває під загрозою знищення від ворожих дій окупантів, хочуть вберегти принаймні віртуально. До ініціативи закликають долучитись українців.

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Для віртуального збереження культурної спадщини України використовуватимуть технологію 3D-сканування, яка доступна у додатку Polycam.

Ми хочемо надати нашу технологію громадянам України для збереження у цифровому вигляді будь-якого артефакту, монумента, споруди чи та допомогти цій важливій ініціативі,

– розповів співзасновник застосунку Еліот Спелман.

Як зауважила голова данської національної комісії ЮНЕСКО Ельзебет Гернер Нільсен, війна може завдати непоправної шкоди національному духу країни. Знищуючи символи цінностей країни, її гордість та історію – саме те, на чому будується її ідентичність.

Детальніше про ініціативу – дивіться у відео:

Як долучитися до проєкту Backup Ukraine

Для того, аби долучитись до ініціативи, людина має використовувати iPhone чи iPad моделі Pro. Власники таких смартфонів, які хочуть стати учасниками проєкту, мають заповнити форму, щоб отримати письмовий дозвіл на волонтерство від місцевої влади.

Після цього треба встановити застосунок Polycam. Відразу після цих дій людина зможе займатися скануванням пам'яток української культури.

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Зауважимо, у Backup Ukraine закликали не знімати роботи в цивільних місцях без попереднього запису у волонтерські загони й не використовувати застосунок в областях, де безпосередньо відбуваються бойові дії.