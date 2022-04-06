"Юра, за тебе": знищення "Буратіно" ворога присвятили загиблому у бою оператору 24 каналу

Збройні Сили України продовжують нищити ворожу техніку. Наші захисники ліквідували російську важку вогнеметну систему "Буратіно".

Українські захисники присвятили знищення окупаційної техніки оператору 24 каналу Юрію Олійнику. Він загинув 23 березня на Луганщині.

Важливо "Загинути за свою країну – честь": пам'яті оператора 24 каналу Юрія Олійника

"Юра, за тебе, братан"

ЗСУ завдали нищівного удару ворожій техніці протитанковим комплексом "Стугна". Кадри ефективності української зброї з'явились у журналістів 24 каналу.

Юра, за тебе, братан,

– мовиться у відео.

Нагадаємо, що оператор 24 каналу пішов вдруге на війну. Він загинув у Попасній, мужньо захищаючи нашу державу.

ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно": дивіться відео