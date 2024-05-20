Ймовірно, діяв не один: у нападника на Фіцо можуть бути спільники

Нападник, який кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, міг мати спільників. Зокрема про це свідчить факт видалення облікового запису у мережі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток. Він наголосив, що 71-річний нападник не міг видалити профіль у Facebook, оскільки його відразу затримали.

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У нападника на Фіцо можуть бути спільники

У поліції розглядають версію, що 71-річний Юрай Цинтула мав спільників щодо замаху на Фіцо. Зокрема, через 2 години після спроби замаху на прем'єра у фейсбуці видалили його обліковий запис, а також почистили всю історію повідомлень. У поліції наголошують, що дружина нападника, ймовірно, цього зробити не могла, тому слідство перевіряє теорію про спільників.

Існує версія, що зловмисник був у певній групі людей, які, можливо, жартували щодо цього злочину і підтримували один одного,

– заявив міністр.

Міністр оборони Роберт Каліняк зазначив, що не виключено, що нападник спілкувався про вбивство з кимось зі свого оточення. За його словами, більш реалістичною є версія, що він діяв не один. Водночас Матуш Шутай Ешток спростував інформацію, що спільниками стрільця могли бути чоловік та жінка, котрі стояли поруч біля огорожі.

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