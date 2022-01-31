Юридична Кримська область, – Резніков назвав варіанти спротиву окупації півострова

Росія окупувала Крим абсолютно прагматично. Проте помилки були і в Конституції України, зокрема в статусі півострова.

Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков. За його спостереженнями, півострів помилково записали у Конституції як Автономну Республіку.

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"Юридично це могла бути Кримська область. Якби це була область, ніякого "референдуму" та парламенту Криму не було б. Проте історія не знає умовного способу. Маємо те, що маємо", – наголосив Резніков.

Резніков: Захоплення адмінбудівель не повториться

Міністр оборони зауважив, що росіяни "взяли" Крим прагматично. Усе через слабкість України, відсутність стабільної центральної влади та можливість гратися в забавку під назвою "референдум".

Крим їм легко дався, бо Захід дозволив їм це зробити. Зараз уже так не вийде,

– відзначив він.

Також Резніков додав, що у Кремлі хочуть бути переконані, що часткове населення зустрічатиме їх із квітами на вулицях. Для цього потрібен внутрішній дисбаланс.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, терцілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

"Те, що відбулося в Донецьку та Луганську, коли посіпаки захоплювали адмінбудівлі, уже не повториться. Країна змінилася. Ні в Харкові, ні в Сумах, ні Чернігові, ні деінде ніхто не дасть це зробити", – переконаний очільник Міноборони.

Останні заяви Резнікова: коротко

Резніков заявив, що є певні держави, які потайки від Росії допомагають Україні озброєнням. Можливо, колись міністерство й оприлюднить їх.

Міністр оборони прокоментував можливу агресію проти України з білоруської території. Він вважає, що все ж найбільша загроза таки чатує біля східного українського кордону.

Очільник Міноборони також розповів, що всю нову зброю закордонні партнери дали Україні з доброї волі. Жодних фінансових або політичних зобов'язань не було.

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