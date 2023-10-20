Юристка Трампа визнала себе винною у шести злочинах: яке покарання вона понесе
Джерело:AP
Юристка, яка співпрацювала із колишнім президентом США Дональдом Трампом, визнала свою провину у низці злочинів. Зокрема, вона втручалась у виборчий процес.
Юристка Сідні Пауелл визнала свою провину у втручанні у виборчий процес. Крім цього, вона визначала себе винною у ще 5 злочинах.
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Випробувальний термін, штраф та вибачення
Пауел впливала на виборчий процес, бо хотіла вплинути на результати голосування у 2020 році на користь тодішнього президента США Дональда Трампа.
За даними видання, усі злочини, за які вона визнала провину, стосувалися втручання у виборчий процес. Мовиться про президентські вибори США в штаті Джорджія. Їхні результати були критично важливими для Трампа.
Відомо, що вона має відбути 6 років випробувального терміну, виплатити 6 тисяч доларів штрафу та написати особисті вибачення на адресу штату Джорджія та його мешканців.Крім цього, вона погодилася чесно свідчити під час майбутніх судових процесів.
Її свідчення можуть допомогти досягти нових успіхів у справі Трампа.
Трамп постав перед судом
- Колишній президент США Дональд Трамп 2 жовтня постав перед судом через розгляд чергової справи щодо нього. Цього разу справа стосувалася шахрайства колишнього американського лідера.
- Зокрема, Трампа звинувачують у завищенні вартості своїх активів для отримання більш вигідних умов кредитування та страхування для своїх компаній. Суд стався через кілька днів після того, як експрезидента США звинуватили у шахрайстві.
- На початку судового засідання юрист з офісу генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс – Кевін Воллес – заявив у вступному слові, що Трамп протягом десяти років "суттєво неточно" описував свої фінанси банкам і страховикам. Юрист наголосив, що таким чином обвинувачений незаконно отримав понад мільярд доларів США.
- Сам Трамп своєї провини не визнав.