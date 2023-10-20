Юристка Трампа визнала себе винною у шести злочинах: яке покарання вона понесе

Юристка, яка співпрацювала із колишнім президентом США Дональдом Трампом, визнала свою провину у низці злочинів. Зокрема, вона втручалась у виборчий процес.

Юристка Сідні Пауелл визнала свою провину у втручанні у виборчий процес. Крім цього, вона визначала себе винною у ще 5 злочинах.

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Випробувальний термін, штраф та вибачення

Пауел впливала на виборчий процес, бо хотіла вплинути на результати голосування у 2020 році на користь тодішнього президента США Дональда Трампа.

За даними видання, усі злочини, за які вона визнала провину, стосувалися втручання у виборчий процес. Мовиться про президентські вибори США в штаті Джорджія. Їхні результати були критично важливими для Трампа.

Відомо, що вона має відбути 6 років випробувального терміну, виплатити 6 тисяч доларів штрафу та написати особисті вибачення на адресу штату Джорджія та його мешканців.Крім цього, вона погодилася чесно свідчити під час майбутніх судових процесів.

Її свідчення можуть допомогти досягти нових успіхів у справі Трампа.

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