Героїчно загинув у боях за Україну: війна забрала життя командира Юрія Антоненка

Україна втратила ще одного героя у боротьбі проти російського загарбника. На фронті у запеклих боях за Мар’їнку загинув 31-річний військовий з Ірпеня Київської області Юрій Антоненко.

Війна із Росією 16 грудня забрала життя командира аеромобільного відділення Юрія Антоненка з Київської області. У захисника залишилися дружина та сестра. Про загибель військовослужбовця повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

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Загинув, обороняючи Україну

Юрій народився на Кіровоградщині, згодом переїхав до столиці. Пізніше зустрів своє кохання, одружився та оселився в Ірпені.

До лав ЗСУ захисник долучився у лютому 2023 року, був командиром аеромобільного відділення.

Через певний час чоловік отримав поранення на Мар'їнському напрямку. Після лікування пройшов військові навчання у Великій Британії та Польщі. А потім знову повернувся до Мар’їнки.

Там (у Мар'їнці – 24 Канал) 4 дні тому, 16 грудня, у запеклих боях за населений пункт, наш воїн загинув від удару ворожої артилерії,

– йдеться в повідомленні.

Міський голова зазначив, що побратими згадують його як хороброго, відповідального воїна та вірного друга. Таким його запам’ятає й Ірпінська громада.

Військового з усіма почестями поховають на Алеї пам'яті захисників України в Ірпені. Про час та дату прощання з Юрієм повідомлять згодом.

Героїчно віддали життя за Україну

10 грудня на фронті загинув старший лейтенант ЗСУ Ілля Міндарьов. Причиною смерті стало влучання російської ракети С-300 у Великому Бурлуку на Харківщині. Захисник був студентом Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

15 грудня на війні загинув 30-річний Михайло Кіяшко. Чоловік був родом із села Поляна Мукачівського району. До лав Сил оборони він долучився після початку повномасштабної війни. Загибель спричинив підрив на вибуховому пристрої в районі села Кам'янське Запорізької області.

18 грудня додому на щиті повернувся Максим Рибецький. Чоловік загинув 14 грудня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання на околицях селища Зарічне. Захисник України з позивним “Риба” був воїном 95-ї ОДШБ. Максим мужньо боронив нашу свободу від російських окупантів ще з 2018 року.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.