Юрія Бойка позбавили звання Герой України

У неділю, 19 січня, Володимир Зеленський підписав указ, що надає силу рішенню РНБО про санкції. Згідно з цим документом, деяких діячів було позбавлено державних нагород.

Зокрема, звання Герой України втратив нардеп та глава "Платформи за життя та мир" Юрій Бойко, повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України №38/2025.

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Що відомо про санкції проти Юрія Бойка та інших осіб

Так, у зверненні Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.

Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. А також ми продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром,

– вказав він.

Окрім Юрій Бойка, під дію санкцій потрапили нардеп Нестор Шуфрич, глава забороненої партії "Наші" Євген Мураєв, багаторічна заступниця головреда підсанкційного видання "Страна.ua" Світлана Крюкова, лідер забороненої Комуністичної партії Петро Симоненко та низка інших діячів.

Зазначимо, що Юрій Бойко отримав звання Герой України в 2004 році за указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Нагородили Бойка за "визначні заслуги перед державою в розвитку енергетики". Тоді він був керівником НАК "Нафтогаз" та першим заступником міністра палива та енергетики.

Зауважимо, публічний дискурс щодо позбавлення Юрія Бойка нагороди розпочався після скандального відео, у якому нардеп скаржився на радикалів, які "почали зносити пам'ятники", Тоді запал Бойка остудила СБУ – після візиту до правоохоронців нардеп раптово розсипався у вибаченнях та навіть назвав Путіна воєнним злочинцем. Проте питання звання Герой України у Бойка вже повисло у повітрі – і ось, нарешті, його розв'язали.