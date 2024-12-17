Назвав Путіна воєнним злочинцем: Юрій Бойко "розсипався" у вибаченнях після візиту до СБУ

Нещодавно Юрій Бойко опублікував відео у TikTok, де скаржився на "радикалів" в Україні, які, буцімто, "забороняють людям розмовляти рідною мовою" і "ходити до церкви, до якої вони хочуть". Проросійські заяви нардепа не залишилися не поміченими.

Пізніше стало відомо, що голову "Платформи за життя та мир" запросили на "бесіду" до СБУ. Після цього Бойко записав вже нове відео. У ньому він просить вибачення, передає 24 Канал.

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Бойко записав відеозвернення до українців

Так, нардеп зауважив, що його остання заява викликала різку реакцію у суспільстві, тому він хоче зробити кілька пояснень. Передусім, переконує Бойко, він не хоче, аби його слова були використані Росією і воєнним злочинцем Путіна для виправдовування агресії і нападу на Україну.

Якщо когось із українців, які воюють на фронті чи працюють у тилу для перемоги, образили мої слова, я хочу попросити вибачення і сказати, що ми всі маємо бути єдині, націлені на перемогу над зовнішнім агресором і відкласти у бік всі внутрішні розбіжності,

– заявив посадовець.

Бойко вибачається: відео

До слова, Верховна Рада викликала голову СБУ Василя Малюка та заступника Генпрокурора Олексія Хоменка для доповіді про діяльність проросійських партій. Рішення було ухвалено після скандалу з Юрієм Бойком, який опублікував відео з проросійськими тезами.