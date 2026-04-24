Загинув у власний день народження: на Сумщині поліг Герой зі Львівщини Юрій Дзюбінський
- Юрій Дзюбінський загинув 13 квітня у Сумській області під час бойового завдання, у свій день народження.
- Він служив у складі 1 батальйону територіальної оборони військової частини А7031 та був уродженцем села Ямпіль на Львівщині.
У Сумській області під час бойового завдання 13 квітня загинув військовий Юрій Дзюбінський. Трагедія сталася у день народження захисника.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Мурованської територіальної громади.
Що відомо про полеглого захисника Юрія Дзюбінського?
Юрій Дзюбінський народився у 1986 році та був уродженцем села Ямпіль у Львівській області.
Захисник поліг, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Рижівка, що у Сумській області. Військовий проходив службу у складі 1 батальйону територіальної оборони військової частини А7031.
Він до останнього подиху залишався вірним Військовій присязі та Українському народові. Він віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави. Його подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті як приклад відваги, честі та самопожертви,
– зазначили у Мурованській тергромаді.
Юрій Дзюбінський загинув у Сумській області під час бойового завдання / Фото з фейсбуку Мурованської територіальної громади
Про зустріч та чин похорону захисника пообіцяли повідомити згодом.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Юрія Дзюбінського через його загибель. Вічна пам’ять і слава Захиснику України.
Тяжкі втрати України на війні
У Донецькій області 15 квітня через влучання FPV-дрона загинув 39-річний солдат Руслан Енвальт з Кам'янського. У захисника залишилися дружина, донька та син.
У запеклих боях на Донеччині також загинув військовослужбовець Юрій Гречанюк з Прикарпаття. Він був командиром протитанкових ракетних комплексів у 33-й механізованій бригаді.
У Києві 20 квітня відбулося прощання з молодшою сержанткою Аліною Рябцевою. Жінка загинула 12 квітня, на Великдень, підірвавшись на міні, дистанційно встановленій росіянами.