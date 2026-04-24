Загинув у власний день народження: на Сумщині поліг Герой зі Львівщини Юрій Дзюбінський

У Сумській області під час бойового завдання 13 квітня загинув військовий Юрій Дзюбінський. Трагедія сталася у день народження захисника.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Мурованської територіальної громади.

Що відомо про полеглого захисника Юрія Дзюбінського?

Юрій Дзюбінський народився у 1986 році та був уродженцем села Ямпіль у Львівській області.

Захисник поліг, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Рижівка, що у Сумській області. Військовий проходив службу у складі 1 батальйону територіальної оборони військової частини А7031.

Він до останнього подиху залишався вірним Військовій присязі та Українському народові. Він віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави. Його подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті як приклад відваги, честі та самопожертви,

– зазначили у Мурованській тергромаді.



Юрій Дзюбінський загинув у Сумській області під час бойового завдання / Фото з фейсбуку Мурованської територіальної громади

Про зустріч та чин похорону захисника пообіцяли повідомити згодом.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Юрія Дзюбінського через його загибель. Вічна пам’ять і слава Захиснику України.

