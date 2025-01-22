У Києві відправили під домашній арешт генерала Галушкіна

Печерський районний суд Києва відправив колишнього командира ОТУ "Харків" бригадного генерала Юрія Галушкіна під домашній арешт. Він фігурує у справі про неналежну оборону Харківської області у 2024 році, що призвело до втрат та захоплення території російськими військами.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Ґрати". Печерський районний суд Києва відправив його під домашній арешт на два місяці.

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Суд обрав запобіжний захід для Галушкіна

Він фігурує у справі про неналежну оборону Харківської області в 2024 році, через що російські війська змогли захопити частину території Липецької сільської громади.

Державне бюро розслідувань підозрює Галушкіна у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до втрат серед особового складу та озброєння, а також зірвало оборону державного кордону в його зоні відповідальності.

Генерал може вийти на свободу під заставу у п'ять мільйонів гривень. Водночас суд обрав запобіжний захід й екскомандиру 415-го батальйону Іллі Лапіну, якому оголошено аналогічні підозри.

Захист Галушкіна наполягає на його невинуватості та буде оскаржувати рішення суду, оскільки генерал не визнає своєї провини.