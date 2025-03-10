Справа провалу оборони Харківщини: бригадний генерал Галушкін залишається під вартою

Колишнього начальника ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна суд залишив під вартою. Військовий залишиться в СІЗО до 20 березня, хоча його адвокат вимагав призначити йому цілодобовий домашній арешт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Прокуратура звинувачує Галушкіна в недбалому ставленні до військової служби, що стало причиною провалу оборони Харківської області.

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Суд над бригадним генералом Галушкіним

Згідно з рішенням Київського апеляційного суду запобіжний захід для генерала Юрія Галушкіна залишається без змін. Зараз військового тримають під вартою, але за неналежні дії під час оборони від агресора чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Юрія Галушкіна затримали разом з двома іншими командувачами – очільником 125 бригади ТрО Артуром Горбенком та командиром 415 стрілецького батальйону Іллею Лапіним. Слідство встановило, що бездіяльність військових, ймовірно, призвела до захоплення росіянами Липецької сільської тергромади в Харківській області, втрати особового складу та озброєння та зриву оборони державного кордону.

Судове засідання щодо запобіжного заходу Юрію Галушкіну проходило в закритому режимі. Військовий не визнає своєї провини, а захист пропонував суду призначити йому домашній арешт. Попри відмову судді адвокат Галушкіна Дмитро Круговий намагатиметься довести, що в рішеннях ексначальника ОТУ "Харків" була помилка.

Ми вважаємо, що на сьогодні просто безглуздими є звинувачення щодо умисних дій генерала Галушкіна, які були направлені на пособництво в самовільному залишенні поля бою та відмовою діяти зброєю щодо особового складу військових частин, які були залучені до оборонної операції на Харківському напрямку,

– сказав адвокат.

Наступне засідання щодо справи Юрія Галушкіна відбудеться 13 березня.