Продовжують випускати: Ігнат заявив, що під час масованих атак Росія б'є свіжими ракетами

Росія 28 квітня цинічно обстріляла цивільну інфраструктуру. Ракети, які використала країна-агресорка, виготовили відносно недавно.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, російські ракети, які влучили у будинки українців, виготовили минулої осені чи взимку.

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До виробництва ракет залучені треті країни

Речник сказав, що боєприпасів в окупантів лишилося обмаль, однак вони продовжують їх виготовляти. Позаяк це високотехнологічна зброя, темпи виробництва не такі швидкі, як би хотілось ворогу.

За словами Ігната, аналіз уламків російських ракет показав, що з російського там є маркування і, можливо, метал. Водночас високотехнологічні деталі – не російського виробництва.

Крилаті ракети – це фактично літак безпілотний, він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч деталей високотехнологічних. Росія, безумовно, не може їх виготовляти. Це факт. На жаль, вона їх може діставати через треті країни, шляхом контрабанди вона їх, може, і отримує,

– заявив Ігнат.

Саме тому, додає речник, санкційний тиск на державу-терориста потрібний на всіх рівнях. Зокрема, і на ті держави, які можливо і сприяють Росії в отриманні високоточних деталей.

Скільки ракет залишилось в Росії