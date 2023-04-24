Скільки ЗРК Patriot вже охороняють українське небо: у Повітряних силах відповіли

Західні зенітно-ракетні комплекси нещодавно заступили на бойове чергування в Україні. Однак поки що не всі обіцяні Patriot обороняють українське небо.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що один дивізіон почав працювати ще кілька днів тому.

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Скоро будуть результати роботи

Один з дивізіонів вже заступив кілька днів тому, працює… Інші системи ППО, що нам обіцяли, вже у дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіваємося, що вже будуть якісь результати й проти російських літаків зокрема,

– наголосив Ігнат.

Він також розповів, що для атак по Україні країна-агресорка використовує близько 40 своїх, білоруських й кримських летовищ.

"Війна у нас же точиться в основному на Східному напрямку та південніше, йдеться про Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області, також були нещодавно зафіксовані удари по Чернігівській та Сумській областях. Зрештою, це відбувається постійно. Близько 20 літаків з цих летовищ знаходяться у повітряному просторі у світлу пору доби", – зауважив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що командувач Повітряних Сил Микола Олещук перевірив бойові позиції ЗРК Patriot на одному з напрямків. Він підкреслив, що по факту в України на озброєнні є сучасні західні зенітні ракетні системи NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші, хоч і в невеликій кількості.

Він наголосив, що тепер Україні потрібно отримати американські винищувачі F-16.

Patriot вже в Україні: коротко

18 квітня уряд Німеччини повідомив, що передав Україні систему Patriot та боєприпаси. Згодом міністр оборони України Олексій Рєзніков офіційно підтвердив це. Він додав, що Україна отримала комплекси Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. Скільки саме, міністр не уточнив.

Зауважимо, що США першими серед партнерів України ухвалили рішення про передачу нашій країні ЗРК Patriot. Це сталося наприкінці 2022 року, коли Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон. Після цього ідентичні рішення ухвалили в Німеччині та Нідерландах.

Одразу після оголошення про передачу комплексу до США відправилась група з 65 українських військовослужбовців, які навчались опановувати американську систему ППО. 30 березня вони завершили навчання та відправились у Європу, де продовжили злагодження з іншими українськими військовими.

Комплекс Patriot – далекобійний і може діставати цілі на відстані до 150 кілометрів. Це дозволить якомога далі відганяти російську авіацію від українських кордонів. Також комплекс може збивати балістичні цілі – на відстані 40 кілометрів. Це перші комплекси, які зможуть знищити "Іскандери".

Як ЗРК Patriot допоможуть Україні / Інфографіка 24 Каналу