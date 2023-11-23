Як в Україні "вмикають" тривоги: пояснення від Повітряних сил

Коли в Україні оголошують тривогу, то досить швидко на карті з'являються позначки про це, а в областях лунає сигнал про небезпеку. Як регіони нашої держави забарвлюються у червоний колір під час повітряних тривог – розповість 24 Канал.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, тривогу можуть оголосити не тільки ПС, а й місцеві військові адміністрації. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Дивіться також Очікуємо самостійних вильотів, – Ігнат розповів, на якому етапі підготовка пілотів на F-16

Хто оголошує тривогу в Україні

Повітряні сили надають інформацію про ракетну небезпеку. Командувач Повітряних сил оголошує повітряну тривогу відповідно до загрози – чи це МіГ, чи це балістика, чи це крилата ракета, чи дрони. Інформація надається на відповідний оперативний підрозділ, це оперативний черговий ДСНС у Києві, який має інструкцію, як діяти при надходженні такого сигналу. Ця інформація приймається і натискається або одна кнопка (вся Україна червона), або ж по областях. Якщо три області – він натискає три кнопки,

– розповів Ігнат.

Також тривогу можуть оголосити місцеві військові адміністрації, якщо в них є оперативна інформація про те, що ворог от-от ударить РСЗВ або артилерією.

Дивіться також Як українські бійці збивають "Шахеди": у ЗСУ показали потужну роботу оборонців неба

Що по МіГах

Речник ПС наголосив: рішення стосовно алгоритму тривоги під час зльоту МіГу будуть ухвалювати на вищому рівні. Повітряні сили продовжать інформувати про загрози через телеграм-канал. 22 листопада вже ішлося про це, але наразі рішення від вищого керівництва немає.

А от дрони зараз атакують "врозкид", тобто розлітаються по різних регіонах. Окупанти продовжують вишукувати слабкі місця української ППО, а оскільки дрони заходять кількома групами, то і тривоги тривалі. Що на думці в росіян і як Україна може протистояти таким атакам – детально читайте на 24 Каналі.