Юрій Ігнат у прямому ефірі продемонстрував речі, які допомагають тримати небо

Ігнат закликав місцеву владу долучатися до посилення ППО. Для цього не обов'язково купувати зброю – є інші речі, які стануть у пригоді нашим титанам.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат щодня коментує поточні події в ефірі телемарафону. А 28 грудня він продемонстрував у прямому ефірі ті речі, завдяки яким протиповітряна оборона України стає міцнішою.

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Що показав Ігнат

Під час ефіру він тримав у руках тепловізор. Також на задньому тлі демонстрували відеозвіт про покупки вінницьких чиновників. Там міська рада виділила кошти на закупівлю необхідного обладнання.

Юрій Ігнат показує тепловізор в ефірі телемарафону / Скриншоти 24 Каналу

Тепловізори використовують на зенітно-ракетних комплексах та іншому озброєнні. Ще купили потужні прожектори та зарядні станції Bandera Power, які живитимуть обладнання мобільних вогневих груп.

Яка користь від покупок

Навіть якщо старий радянський ПЗРК "Ігла" забезпечити таким обладнанням, це в рази збільшить шанси на ураження "Шахедів". Крупнокаліберний кулемет може вражати ціль на відстані 1,5 кілометра, а от переносний зенітно-ракетний комплекс сягає 4 – 5 кілометрів,

– пояснює речник ПС.

Ігнат закликав місцеву владу допомагати посилювати ППО

Інвестиції в таке обладнання – це інвестиції у власну безпеку. Зокрема Ігнат нагадав, що через Вінницьку область регулярно літають "Шахеди". Але ж вони летять по всій Україні. А це значить, що влада різних регіонів може потурбуватися про те, щоб домогти силам ППО.

Міська влада не може купити зброю, бо просто так це не зробиш. Але може придбати для мобільних груп пікапи, прожектори, лазерне цілевказання, тепловізори, прилади нічного бачення. Ці речі зараз у дефіциті, тож їх треба не тільки придбати, а й привезти.

Так само у дефіциті засоби радіоелектронної боротьби, якими подавляють FPV-дрони. Про це речник ПС також говорив із місцевими депутатами.

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