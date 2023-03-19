Відтісняли під дію нашого ЗРК, – Ігнат розповів, яку роль відіграла авіація у ППО

Українська авіація, хоч і радянських зразків, відіграє важливу роль у протиповітряній обороні. Особливо вагомий внесок авіація зробили на початку вторгнення Росії.

Про роль української авіації в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, авіація відіграє важливу роль.

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Українські винищувачі не давали ворогу летіти далі

Він розповів, що на початку вторгнення Росія атакувала Україну чисельними ударними групами літаків. Наші винищувачі перехоплювали ворожі літаки.

Особливо з початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни почали атакувати Україну чисельними ударними групами літаків. Зокрема їх перехоплювали наші винищувачі. Росіяни, коли бачили, що на них летять наші хлопці, фактично не вступали в бій, а пускали ракети з великої відстані й відходили. Зближатися їм і не треба, бо технологічно переважають,

– сказав Ігнат.

Речник пояснив, що одне із основних завдань нашої винищувальної авіації було не дати ворогу летіти далі й відтіснити під дію нашого ЗРК.

"Іноді відходили так, що потрапляли в зону ураження нашої ППО. Зрештою, це було одне із основних завдань винищувальної авіації Повітряних Сил – не дати ворогу летіти далі й відтіснити його під дію наших ЗРК", – зазначив Ігнат.

Він розповів, що через те, що в України авіапарк складається з радянських типів літаків, це ускладнювало відпрацювання по ворогу в повітрі.

"Для того, щоб відпрацювати по противнику, нашим льотчикам потрібно зближатися на мінімальну відстань, пускати ракету і підсвічувати ціль радаром, допоки вона не влучить. Ворогу ж достатньо побачити наш літак більше ніж за 100 кілометрів і пустити ракету з активною головкою самонаведення. Таких ракет у нас, на жаль, немає", – резюмував Ігнат.

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