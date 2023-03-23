Це невиправдано, бо техніка стара фізично, – Ігнат про можливість переробки рядянських МіГів

Нещодавно Польща та Словаччина оголосили про передачу Україні рядянських бойових літакі МіГ-29. Однак вони не зможуть оснащуватися західною зброєю.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, поки що на українські МіГи вдалось встановити лише ракети HARM.

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У цей спосіб ракети не розкривають весь свій потенціал

Ігнат повідомив, що з американськими ракетами HARM на українських МіГах працюють вже кілька місяців, б'ючи по ППО противника. Але ця ракета наразі не має такого функціонала, якби, до прикладу, запускалася з F-16. Тоді вона була б в рази ефективнішою, працювала далі та точніше.

За словами речника Повітряних сил, перелаштувати західні ракети – це непростий процес. Ігнат розповів, що раніше були думки модернізувати в одній з країн МіГ-29, але там мовилося про десятки мільйонів доларів за один літак.

Переробка МіГів – марна трата часу

Воно не виправдано, в тому плані, що техніка стара фізично. Звісно, Польща і Словаччина провели незначну модернізацію цих літаків. Система зв'язку адаптована під натівський стандарт. Але для воєнного часу – це не суттєва модернізація, – підкреслив Ігнат.

Він також додав, що облаштувати радянські літаки під західну зброю теоретично можливо, однак ніхто цим не займається.

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