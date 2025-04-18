Уже був у розстрільному списку, – Юрій Макаров припустив, чому на нього могли напасти

У Києві ввечері 16 квітня невідомий напав на Юрія Макарова. Сам журналіст припускає, до цього злочину також може бути причетна і країна-агресорка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Юрія Макарова в коментарі для ТСН.

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Що Юрій Макаров розповів про мотиви нападу на нього

Юрій Макаров зазначив, що він як журналіст намагається з будь-якої колізії знайти якусь мораль, якийсь висновок, якесь філософське узагальнення.

"Тут ніякого філософського узагальнення не може бути, якщо це звичайне хуліганство і бажання пограбувати. І коли він (нападник – 24 Канал) зрозумів, що тут йому так просто не подадуть, то він вирішив, що краще злиняти", – пояснив медійник.

А другим варіантом мотиву нападу, на думку виконавчого продюсера Суспільного, може бути російський слід, аби демотивувати суспільство. Макаров пояснив, що він уже був в так званому "розстрільному списку" разом з Євгенієм Кисельовим та Віталієм Портниковим.

Там (у списку – 24 Канал) було людей 20, і це були не жарти. І якщо це справді опосередковано прояв братньої любові "з-за поребрика", то я просто сповнений почуттям власної значущості. І радію, що я завоював таке визнання,

– резюмував журналіст.

Що відомо про напад на журналіста Юрія Макарова