15 місяців вважався зниклим: на Прикарпатті попрощалися з полеглим захисником Юрієм Маціборським

В Івано-Франківській області попрощалися з полеглим захисником Юрієм Маціборським. Захисник вважався зниклим безвісти з грудня 2023 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Калуську міську раду.

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На Прикарпатті провели в останню путь полеглого захисника

У селі Боднарів Івано-Франківської області в останню дорогу провели полеглого захисника Юрія Маціборського. Він вважався зниклим безвісти 15 місяців.

Так, уродженець Прикарпаття став на захист країни у жовтні 2023 року. Юрій Маціборський служив заступником командира бойової машини, навідником-оператором механізованого взводу механізованої роти однієї із військових частин.

У грудні 2023 року зв'язок з Юрієм обірвався. Відтоді захисник вважався зниклим безвісти. Нещодавно підтвердився трагічний факт – Юрій Маціборський загинув у бою з ворогом. У ході експертиз було встановлено, що захисник загинув 13 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок штурмових дій ворога на Харківському напрямку.

У вівторок, 1 квітня, Юрія Маціборського провели в останню путь. Поховали героя у рідному селі Боднарів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам'ять захиснику України!

Юрія Маціборського провели в останню путь – більше у галереї

Як додали у Калуській міськраді, Юрій Маціборський народився 9 травня 1983 року у селі Бринь на Івано-Франківщині. Тут минули дитячі та шкільні роки. Згодом Юрій здобув вищу освіту, отримав професію токаря, одружився та оселився в селі Боднарів.

У шлюбі з коханою дружиною Надією народився син Юрій.

Юрій Маціборський був щирим другом, чуйною, доброю людиною. Мав багато мрій та планів на майбутнє. Але, на жаль, усі сподівання перекреслила страшна війна. Юрій Маціборський назавжди у пам'яті рідних, близьких, друзів, в літописі героїчної боротьби українського народу за вільне майбутнє,

– висловили співчуття у міськраді.

На фронті загинув захисник із Вінниці лейтенант Андрій Гунько. Захисник воював з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, стримуючи наступ на різних напрямках фронту.