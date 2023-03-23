Рік незгасаючого болю: колеги вшановують загиблого на війні оператора 24 Каналу Юрія Олійника

Рівно рік тому 23 березня на війні загинув оператор 24 Каналу Юрій Олійник. Він віддав життя за Україну в бою під Попасною Луганської області.

Колеги та друзі пригадали, яким світлим, щирим, самовідданим та відважним був Юрій Олійник. Монтажер та помічник режисера 24 Каналу Костянтин Габрійчук зібрав розповідь колег у ролик пам'яті Юрія Олійника – сина, брата, друга та колеги.

Важливо Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщині

Був безстрашним та відданим

Кореспондент Богдан Опока пригадав, як Юрій Олійник був постійно веселою людиною. Якось в міській раді у Львові під час пікету Юрій тримав камеру та пропав.

Чую: "Ей, куди по ногах". Він розкидає тих всіх чуваків, заходить з камерою. Ми знімаємо. Він настільки був безстрашний, настільки не боявся в будь-який момент захистити,

– пригадав колега Юрія.

Богдан Опока розповів, що Юрій вже 24 лютого – у перший день повномасштабного вторгнення – прийшов на роботу зібрати речі.

"Важко було повірити, але він йшов захищати нас", – зауважив Богдан Опока.

Журналістка Марічка Крижанівська пригадала, як Юрій ніс в гори джульєтку з людиною з інвалідністю. Вони підіймались на Пікуй та Боржаву.



Юлій Олійник допомагав нести джульєтку, попри біль у суглобах / скриншот з відео

Попри болото, Юрій ніс джульєтку на плечах разом з іншими хлопцями. Вони не йшли, а бігли, бо це був марафон.

Я була шокована, як так можна було. Це при тому, що в Юрка були хворі суглоби. Він увесь час був на знеболювальних. Його боліло. Він це робив, попри біль,

– розповіла журналістка.

Та він про це нікому не розповідав, хоч і жив на знеболювальних останні три роки.

Джульєтка – це візок, який допомагає підіймати в гори людей з інвалідністю.

Колега пригадала, що Юрко навчив її доньку закочувати очі й вона постійно його згадує. Особливо, коли мала так робить.

Він залишиться з нами точно. Тепер я точно знаю підтвердження фрази: "Герої не вмирають"… Я розумію, що Юрко тут з нами,

– пригадала колега.

Пам'яті Юри Олійника, сина, брата, друга, колеги: дивіться відео

Читайте також Біль не згасає: ведуча 24 каналу, стримуючи сльози, згадала про загиблого колегу-воїна

Юрій Олійник захищав Україну до останнього

Юрій Оліник пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. До того він воював у АТО у Донецькій області у 2014 – 2015 році.

Був бійцем 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка виконувала завдання в зоні бойових дій.

Після повернення з АТО працював оператором 24 Каналу. Юрій Олійник був дуже талановитим, працював над проєктами "Ми", "Ми 2.0", "Трансплантація", "Зберегти життя", а також над створенням проєкту "Інтерв'ю24", зокрема знімав інтерв'ю з ВІЛ-позитивною, "день у швидкій", інструкцію з першої домедичної допомоги та багато іншого.

Він захоплювався фотографією та походами в гори. Був дуже талановитим фотографом.

Попрощались з оператором 24 Каналу Юрієм Олійником у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові 31 березня 2022 року.

Висловлюємо щирі співчуття родині Юрія Олійника від всіх працівників 24 Каналу та дякуємо за героїчну боротьбу за Україну. Вічна світла пам'ять нашому колезі та другу.