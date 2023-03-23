Рік незгасаючого болю: колеги вшановують загиблого на війні оператора 24 Каналу Юрія Олійника

23 березня 2023, 14:00
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Рівно рік тому 23 березня на війні загинув оператор 24 Каналу Юрій Олійник. Він віддав життя за Україну в бою під Попасною Луганської області.

Колеги та друзі пригадали, яким світлим, щирим, самовідданим та відважним був Юрій Олійник. Монтажер та помічник режисера 24 Каналу Костянтин Габрійчук зібрав розповідь колег у ролик пам'яті Юрія Олійника – сина, брата, друга та колеги. 

Важливо Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщині

Був безстрашним та відданим 

Кореспондент Богдан Опока пригадав, як Юрій Олійник був постійно веселою людиною. Якось в міській раді у Львові під час пікету Юрій тримав камеру та пропав. 

Чую: "Ей, куди по ногах". Він розкидає тих всіх чуваків, заходить з камерою. Ми знімаємо. Він настільки був безстрашний, настільки не боявся в будь-який момент захистити,
– пригадав колега Юрія. 

Богдан Опока розповів, що Юрій вже 24 лютого – у перший день повномасштабного вторгнення – прийшов на роботу зібрати речі. 

"Важко було повірити, але він йшов захищати нас", – зауважив Богдан Опока. 

Журналістка Марічка Крижанівська пригадала, як Юрій ніс в гори джульєтку з людиною з інвалідністю. Вони підіймались на Пікуй та Боржаву. 


Юлій Олійник допомагав нести джульєтку, попри біль у суглобах / скриншот з відео

Попри болото, Юрій ніс джульєтку на плечах разом з іншими хлопцями. Вони не йшли, а бігли, бо це був марафон. 

Я була шокована, як так можна було. Це при тому, що в Юрка були хворі суглоби. Він увесь час був на знеболювальних. Його боліло. Він це робив, попри біль,
 – розповіла журналістка.  

Та він про це нікому не розповідав, хоч і жив на знеболювальних останні три роки. 

Довідка. Джульєтка – це візок, який допомагає підіймати в гори людей з інвалідністю.

Колега пригадала, що Юрко навчив її доньку закочувати очі й вона постійно його згадує. Особливо, коли мала так робить. 

Він залишиться з нами точно. Тепер я точно знаю підтвердження фрази: "Герої не вмирають"… Я розумію, що Юрко тут з нами,
– пригадала колега.  

Пам'яті Юри Олійника, сина, брата, друга, колеги: дивіться відео

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Юрій Олійник захищав Україну до останнього

  • Юрій Оліник пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. До того він воював у АТО у Донецькій області у 2014 – 2015 році. 
  • Був бійцем 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка виконувала завдання в зоні бойових дій.
  • Після повернення з АТО працював оператором 24 Каналу. Юрій Олійник був дуже талановитим, працював над проєктами "Ми", "Ми 2.0", "Трансплантація", "Зберегти життя", а також над створенням проєкту "Інтерв'ю24", зокрема знімав інтерв'ю з ВІЛ-позитивною, "день у швидкій", інструкцію з першої домедичної допомоги та багато іншого.
  • Він захоплювався фотографією та походами в гори. Був дуже талановитим фотографом.
  • Попрощались з оператором 24 Каналу Юрієм Олійником у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові 31 березня 2022 року. 

Висловлюємо щирі співчуття родині Юрія Олійника від всіх працівників 24 Каналу та дякуємо за героїчну боротьбу за Україну. Вічна світла пам'ять нашому колезі та другу.

 

Автор: Діана Квасневська