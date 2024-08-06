Оса вбила депутата парламенту Молдови

Молдовський депутат Юрій Пасат загинув після того, як його вкусила оса. Про смерть стало відомо вранці 5 серпня.

Трагічну звістку повідомила правляча партія Молдови "Дії та солідарність". Чоловіку було 52 роки.

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Смерть політика через осу

З великою скорботою в серці повідомляємо про смерть нашого колеги, заступника Юрія Пасата, віцепрезидента комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості. Смерть сталася сьогодні вранці через анафілактичний шок, викликаний укусами оси,

– вказали колеги депутата.

У "Дії та солідарності" вказали, що раніше Пасат також займав посаду міського голови села Балчана. Воно розташоване в Хинчештському районі країни, на 2014 рік його населення становило 1597 осіб.

Юрій Пасат загинув після укусу оси / фото "Дії та солідарність"

До слова, нещодавно у парламенті Молдови провели обшуки. ЗМІ з посиланням на джерела написали, що обшуки пов'язані з розслідуванням справи про шпигунство голови юридичного департаменту парламенту Молдови, якого спіймали при передачі інформації російському посольству в Кишиневі.