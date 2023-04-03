Вбив вагітну терористку: у Росії випустили з в'язниці та кинули на війну екскомандира бойовиків
Джерело:Денис Казанський
Нещодавно в Росії випустили з в’язниці екскомандира бойовиків Юрія Свиридова на прізвисько "Мачете". Його вже кинули на фронт в Україну.
Свиридова засудили у 2019 році на 13 років позбавлення волі. Тоді ж він жорстоко вбив вагітну терористку.
Важливо Для участі у війні: окупанти звільняють ув'язнених вбивць та відправляють їх на Донбас
Що відомо про екскомандира бойовиків, якого випустили з в’язниці
У 2017 році Свиридов зґвалтував і вбив свою вагітну підлеглу Анастасію Ткачову. Це сталося на окупованій Донеччині.
Свиридов вбив вагітну підлеглу Анастасію Ткачову / фото з телеграм-канала Дениса Казанського
Згодом російського терориста вивезли до Росії та почали судити у Ростові-на-Дону.
Одна з пропагандисток Юлія Скубаєва повідомляла, що також Свиридов був наркозалежним.
Свиридов був наркозалежним / Скриншот
Тепер же після звільнення з в'язниці вбивця приєднався до російської окупаційної армії – його відправили на фронт.
І ось тепер психопата, вбивцю і ґвалтівника випустили на волю, озброїли і відправили вбивати українців. Про прибуття Мачете на фронт радісно повідомив такий же людожер – друг Стрєлкова Михайло Полинков. Інших героїв у руского міра немає,
– зазначив активіст Денис Казанський.
Вбивцю Свиридова випустили з в'язниці / фото з телеграм-каналу Дениса Казанського
У Росії помилували 5 тисяч зеків, які воювали в Україні
Нещодавно очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що з війни проти України повернулися понад 5 тисяч завербованих ув'язнених. Мовляв, усіх їх помилували.
За його словами, лише "0,31% скоїли повторний злочин упродовж місяця" після повернення із зони бойових дій.
До речі, раніше британська розвідка звітувала, що у повномасштабній війні в Україні загинуло близько половини ув'язнених, яких завербували до ПВК "Вагнера".