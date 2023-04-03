Вбив вагітну терористку: у Росії випустили з в'язниці та кинули на війну екскомандира бойовиків

Нещодавно в Росії випустили з в’язниці екскомандира бойовиків Юрія Свиридова на прізвисько "Мачете". Його вже кинули на фронт в Україну.

Свиридова засудили у 2019 році на 13 років позбавлення волі. Тоді ж він жорстоко вбив вагітну терористку.

Важливо Для участі у війні: окупанти звільняють ув'язнених вбивць та відправляють їх на Донбас

Що відомо про екскомандира бойовиків, якого випустили з в’язниці

У 2017 році Свиридов зґвалтував і вбив свою вагітну підлеглу Анастасію Ткачову. Це сталося на окупованій Донеччині.



Свиридов вбив вагітну підлеглу Анастасію Ткачову / фото з телеграм-канала Дениса Казанського

Згодом російського терориста вивезли до Росії та почали судити у Ростові-на-Дону.

Одна з пропагандисток Юлія Скубаєва повідомляла, що також Свиридов був наркозалежним.



Свиридов був наркозалежним / Скриншот

Тепер же після звільнення з в'язниці вбивця приєднався до російської окупаційної армії – його відправили на фронт.

І ось тепер психопата, вбивцю і ґвалтівника випустили на волю, озброїли і відправили вбивати українців. Про прибуття Мачете на фронт радісно повідомив такий же людожер – друг Стрєлкова Михайло Полинков. Інших героїв у руского міра немає,

– зазначив активіст Денис Казанський.

Вбивцю Свиридова випустили з в'язниці / фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

У Росії помилували 5 тисяч зеків, які воювали в Україні

Нещодавно очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що з війни проти України повернулися понад 5 тисяч завербованих ув'язнених. Мовляв, усіх їх помилували.

За його словами, лише "0,31% скоїли повторний злочин упродовж місяця" після повернення із зони бойових дій.

До речі, раніше британська розвідка звітувала, що у повномасштабній війні в Україні загинуло близько половини ув'язнених, яких завербували до ПВК "Вагнера".