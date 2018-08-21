Юрій Горбунов з сином Іваном стали зірками глянцю: перше фото

Український телеведучий Юрій Горбунов декілька років тому пов’язав своє життя з іншою зіркою екранів Катею Осадчою. Через деякий час стосунків в них народився спільний син Іван, якого вони ретельно приховували від публіки.

Сьогодні ж український журнал "Viva!" вперше опублікував фото Юрія Горбунова, який тримає підростаючого однорічного сина Івана на плечах. Хоч обличчя первістка Юрія повністю не видно, але можна побачити, що в подружжя Горбунова та Осадчої росте чарівний білявий син, який не боїться позувати перед камерами. Разом вони одягнула білі сорочки і джинси.

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Юрій Горбунов з сином Іваном

Більше фото можна буде побачити у журнальному випуску видання, а поки в мережі оприлюднили уривок з відвертого інтерв’ю Юрія. Ведучий радить усім чоловікам-батькам бути присутніми на пологах дружини.

Коли чоловік чекає в приймальні, а потім йому виносять дитини: "Ось, це ваше", і він не бачив всього процесу, не бачив, що відбувається і що проживає жінка, – це одне, а коли він все бачив – це зовсім інша історія. Потім ти жінці багато прощаєш, адже пам'ятаєш, через що вона пройшла,

– коментує народження спільного сина з Катею.

Також Юрій додав, що незважаючи на всі повчання для дітей, батьки перш за все повинні показувати лише правильний приклад: "Твоє життя – це приклад того, як дитина буде рости і що буде робити".

Нагадаємо, що 18 лютого Катя Осадча вдруге народила дитину, якого назвали Іваном. У ведучої вже є 15-річний син Ілля від першого шлюбу з Олегом Поліщуком. В одному з інтерв'ю пара розповіла, як у них почались стосунки.