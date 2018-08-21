21:45
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 14°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, сьогодні
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Юрій Горбунов з сином Іваном стали зірками глянцю: перше фото

1775 Читать новость на русском
Юрій Горбунов з сином Іваном
Юрій Горбунов з сином Іваном / Instagram / @gorbunovyuriy

Український телеведучий Юрій Горбунов декілька років тому пов’язав своє життя з іншою зіркою екранів Катею Осадчою. Через деякий час стосунків в них народився спільний син Іван, якого вони ретельно приховували від публіки.

Сьогодні ж український журнал "Viva!" вперше опублікував фото Юрія Горбунова, який тримає підростаючого однорічного сина Івана на плечах. Хоч обличчя первістка Юрія повністю не видно, але можна побачити, що в подружжя Горбунова та Осадчої росте чарівний білявий син, який не боїться позувати перед камерами. Разом вони одягнула білі сорочки і джинси.

Читайте також: З’явилось закулісне відео зйомок Осадчої із новонародженим сином: зворушливі кадри


Юрій Горбунов з сином Іваном

Більше фото можна буде побачити у журнальному випуску видання, а поки в мережі оприлюднили уривок з відвертого інтерв’ю Юрія. Ведучий радить усім чоловікам-батькам бути присутніми на пологах дружини.

Коли чоловік чекає в приймальні, а потім йому виносять дитини: "Ось, це ваше", і він не бачив всього процесу, не бачив, що відбувається і що проживає жінка, – це одне, а коли він все бачив – це зовсім інша історія. Потім ти жінці багато прощаєш, адже пам'ятаєш, через що вона пройшла,
– коментує народження спільного сина з Катею.

Також Юрій додав, що незважаючи на всі повчання для дітей, батьки перш за все повинні показувати лише правильний приклад: "Твоє життя – це приклад того, як дитина буде рости і що буде робити".

Нагадаємо, що 18 лютого Катя Осадча вдруге народила дитину, якого назвали Іваном. У ведучої вже є 15-річний син Ілля від першого шлюбу з Олегом Поліщуком. В одному з інтерв'ю пара розповіла, як у них почались стосунки

Теги: LifeStyle Новини України Діти і неповнолітні Катя Осадча
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ноутбук для студента: актуальні поради з вибору
сьогодні, 21:03 Ноутбук для студента: актуальні поради з вибору
Михайло Года
Брехня про Україну і "Празьку весну", або Хто й як розколює чехів
сьогодні, 21:01 Брехня про Україну і "Празьку весну", або Хто й як розколює чехів
Борис Немировський
100 днів голодного страйку: як підтримати Олега Сенцова
сьогодні, 19:02 100 днів голодного страйку: як підтримати Олега Сенцова
Катерина Петренко
Подорожі Україною: дивовижна Донеччина, яку мало хто бачив
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижна Донеччина, яку мало хто бачив
Юліана Вінтюк
"Мотор Січ" звинуватили у "зраді США на користь Китаю": в чому суть скандалу і кому це вигідно
сьогодні, 17:28 "Мотор Січ" звинуватили у "зраді США на користь Китаю": в чому суть скандалу і кому це вигідно
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук