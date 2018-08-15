16:45
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Юрій Шпак поповнив склад херсонського "Дніпра"

30 Читать новость на русском
Юрій Шпак
Юрій Шпак

Український захисник Юрій Шпак в майбутньому сезоні УХЛ виступатиме за херсонський "Дніпро".

Минулий розіграш УХЛ 21-річний хокеїст починав у складі ХК "Донбас" і став автором першої закинутої в сезоні чемпіонату України шайби.

Читайте також: Харківський клуб підписав контракт з російським воротарем

У складі донецького клубу Шпак вперше став чемпіоном України, а його статистика склала: 35 ігор регулярного чемпіонату, 11 очок (5+6) при 28 хвилинах штрафу, а також 8 ігор плей-офф, де захисник очок не набирав, відзначившись 8 хвилинами штрафу.

За свою ігрову кар'єру Юрій Шпак виступав в київських "Дженералз" (сезони 2015/2016 та 2016/2017) і "New Jersey Rockets" (сезони 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Також на рахунку у захисника виступи за юніорську і молодіжну збірну на чемпіонатах світу в Дивізіоні 1В.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
ЧС-2010: Іспанія сенсаційно програла Швейцарії
 16 червня 2010 , 20:11
Незважаючи на здобутки Кріса Пола, "Лос-Анджелес" поступився "Мемфісу"
 19 листопада 2013 , 16:47
Курченко отримав сербське громадянство
 21 листопада 2014 , 14:56
Степаненко: Слава Богу, в ЛЧ "Шахтар" у Львові класно підтримують
 4 серпня 2015 , 19:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук