Юрій Шпак поповнив склад херсонського "Дніпра"

Український захисник Юрій Шпак в майбутньому сезоні УХЛ виступатиме за херсонський "Дніпро".

Минулий розіграш УХЛ 21-річний хокеїст починав у складі ХК "Донбас" і став автором першої закинутої в сезоні чемпіонату України шайби.

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У складі донецького клубу Шпак вперше став чемпіоном України, а його статистика склала: 35 ігор регулярного чемпіонату, 11 очок (5+6) при 28 хвилинах штрафу, а також 8 ігор плей-офф, де захисник очок не набирав, відзначившись 8 хвилинами штрафу.

За свою ігрову кар'єру Юрій Шпак виступав в київських "Дженералз" (сезони 2015/2016 та 2016/2017) і "New Jersey Rockets" (сезони 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Також на рахунку у захисника виступи за юніорську і молодіжну збірну на чемпіонатах світу в Дивізіоні 1В.

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