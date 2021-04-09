Спільника Юрія Зонтова – брата судді Вовка відправили під варту

Спільнику Юрія Зонтова у справі про хабар у 100 тисяч доларів суд обрав запобіжний захід. Юрія Донця відправили під варту з альтернативою 2,95 мільйона гривень застави.

Донця зобов'язали здати паспорти та носити браслет. Також спільнику Юрія Зонтова заборонили з ним спілкуватись.

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Таке ж зобов'язання діє і щодо інших свідків у справі. У Донця знайшли частину неправомірної вигоди, сума – 20 тисяч доларів.

Як повідомили у Національному антикорупційному бюро, саме він спілкувався із заявником у справі, ліквідатором страхової компанії АКС "Кепітал" Сергієм Коваленком. Останній гроші й надавав від наглядом детективів НАБУ.

Зонтову теж обрали тримання під вартою

Раніше суд обрав запобіжний захід для Юрія Зонтова. Його триматимуть під вартою до 4 червня.Брат голови ОАСК може вийти під заставу – 35 мільйонів в українській валюті.

Головне про справу Юрія Зонтова та Юрія Донця

Правоохоронці 6 квітня затримали Юрія Зонтова – брата судді ОАСК Павла Вовка та ще одного адвоката, коли ті мали отримати хабар – 100 тисяч доларів.

Журналіст Сергій Лещенко писав, що, за попередньою інформацією, гроші були призначені для самого голови ОАСК.

При обшуках у адвокатів знайшли чимало готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

Як виявилось, Зонтов працював на одній з керівних посад у Службі зовнішньої розвідки України, при цьому не припинивши своєї адвокатської діяльності.

У СЗР Зонтова відсторонили.

Прокурори вимагали для Зонтова та Донця – значно більші суми застави – 70 та 14 мільйонів відповідно.