Брату Мазепи вдруге зменшили заставу: загалом її сума стала у 100 разів меншою

29 січня Київський апеляційний суд вирішив у 9 разів зменшити суму застави для Юрія Мазепи. Мовиться про брата засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Як розповіли адвокати Miller Law Firm, котрі представляють інтереси Ігоря Мазепи, розмір застави скоротили з 45 мільйонів до 5 мільйонів гривень. Звернімо увагу, що він – один із чотирьох фігурантів у справі, яка стосується незаконного привласнення землі неподалік Київської ГЕС.

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Від початку суму застави зменшили у 100 разів

Адвокати нагадали, що змогли зменшити заставу з 500 до 45 мільйонів гривень у суді першої інстанції. А від початку розгляду запобіжного заходу двома інстанціями, правозахисники домоглися, щоб розмір застави скоротився у 100 разів: з 500 мільйонів до 5, станом на 29 січня.

Затримання Мазепи: що відомо про справу

ЗМІ 18 січня почали писати про затримання Ігоря Мазепи. Сталося це на контрольно-пропускному пункті "Медика – Шегині". Тоді ж ДБР проводило обшуки в офісі компанії бізнесмена.

Сталося це на контрольно-пропускному пункті "Медика – Шегині". Тоді ж ДБР проводило обшуки в офісі компанії бізнесмена. Пізніше інвестиційна компанія Concorde Capital підтвердила, що Ігоря Мазепу затримали. Сталося це тоді, коли він прямував до швейцарського Давосу на Всесвітній економічний форум.

За наявною інформацією, відкрили кримінальне провадження, яке стосується котеджних містечок, побудованих ще у 2013 році. Водночас у компанії Concorde Capital наполягали на тому, що обшуки ДБР проводило без ухвали суду. У компанії дії ДБР пов'язали "з позицією Ігоря Мазепи щодо тиску силовиків на бізнес".

Водночас у компанії Concorde Capital наполягали на тому, що обшуки ДБР проводило без ухвали суду. У компанії дії ДБР пов'язали "з позицією Ігоря Мазепи щодо тиску силовиків на бізнес". Уже наступного дня у ДБР відзвітували, що затримали Ігоря Мазепу, його брата Юрія, а також двох інших фігурантів справи. Вона пов'язана з незаконним заволодінням землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. За даними ДБР, організатори відповідної оборудки пробували захопити 300 гектарів, які оцінюють у понад 1 мільярд гривень.