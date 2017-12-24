Юрко Юрченко заспівав легендарну "Я йду", яку не співав 17 років: відеопорівняння

Лідер гурту "Юркеш", відомий український співак Юрко Юрченко після тривалої перерви знову виконав пісню "Я йду".

Вперше пісню "Я йду" Юрченко заспівав ще у далекому 1996-му. Наступного року світ побачив навіть однойменний альбом співака.

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Після кількарічної творчої перерви на початку 2000-х заслужений артист України, справжнє ім'я якого Юрій Нечистяк більше не хотів використовувати імідж та репертуар Юрка Юрченка.

Вкінці 2004-го з'явився гурт "Юркеш".

У 2017-му група Юрченка, яку він тепер назвав Yurcash, повернулась в телеефіри завдяки участі у музичному шоу X-Фактор.

На ефірі 23 грудня Yurcash виконав пісню "Я йду", яку, за словами Андрія Данилка, Юрченко не виконував довгих 17 років.

Дивіться відео Yurcash "Я йду":

Дивіться відео "Я йду" у виконанні Юрка Юрченка: