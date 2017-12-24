16:23
24 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Юрко Юрченко заспівав легендарну "Я йду", яку не співав 17 років: відеопорівняння

15:21, сьогодні 1919 Читать новость на русском
Юрко Юрченко заспівав
Юрко Юрченко заспівав "Я йду" вперше за 17 років / Кадр з відео

Лідер гурту "Юркеш", відомий український співак Юрко Юрченко після тривалої перерви знову виконав пісню "Я йду".

Вперше пісню "Я йду" Юрченко заспівав ще у далекому 1996-му. Наступного року світ побачив навіть однойменний альбом співака.

Дивіться також: Повернення століття: секс-символ 90-х Юрко Юрченко "розбомбив" український "X-фактор"

Після кількарічної творчої перерви на початку 2000-х заслужений артист України, справжнє ім'я якого Юрій Нечистяк більше не хотів використовувати імідж та репертуар Юрка Юрченка.

Вкінці 2004-го з'явився гурт "Юркеш".

У 2017-му група Юрченка, яку він тепер назвав Yurcash, повернулась в телеефіри завдяки участі у музичному шоу X-Фактор.

На ефірі 23 грудня Yurcash виконав пісню "Я йду", яку, за словами Андрія Данилка, Юрченко не виконував довгих 17 років.

Дивіться відео Yurcash "Я йду":

Дивіться відео "Я йду" у виконанні Юрка Юрченка:

Теги: LifeStyle Новини культури Новини України Музика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
сьогодні, 16:01 Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
Володимир Шередега 332
Як Ліонеля Мессі
сьогодні, 11:57 Як Ліонеля Мессі "натуралізувати" для України
Максим Єфімов 1462
Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
сьогодні, 11:00 Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
Анастасія Ковач-Петрушенко 8508
Будни
сьогодні, 08:43 Будни "ЛНР": цены в Луганске
Ольга Черненко 3323
Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
23 грудня, 23:38 Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
Блог Медіа 1400
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Прогноз погоди на 11 липня: суне циклон з дощами і грозами, але спека не відступає
 11 липня , 06:30
Що змінить закон про реінтеграцію окупованих територій: думка експерта
5 вересня , 07:01
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук