Ющенка та його помічників "ввели в оману" через інтерв'ю у фільмі для Russia Today

Автори документального фільму, що з'явився на російському державному каналі RT, ввели в оману Віктора Ющенка та його помічників. Саме тому стало можливим інтерв'ю третього президента у фільмі "Україна – вічне сьогодення".

Про це виданню повідомили джерела, близькі до Віктора Ющенка. Згідно з інформацією видання, автори фільму не повідомили про те, де його демонструватимуть та хто насправді причетний до створення. Водночас неправду сказали про учасників фільму.

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Запит на інтерв'ю отримали від американської компанії

"Вони отримали інтерв'ю з Ющенком шляхом обману", – сказав наближений до третього президента України співрозмовник видання.

Водночас сам Ющенко коментувати цю ситуацію відмовився. Також співрозмовник розповів, що офіційний запит на інтерв'ю отримали від американської компанії.

У листі детально описали, яким буде фільм, називали очікуваних учасників. Вже після виходу фільму стало зрозуміло, що у запиті назвали не всіх героїв фільму.

Пропагандистський фільм про Україну на RT: коротко

Фільм "Україна – вічне сьогодення" (Ukraine – The Everlasting Present) з'явився на каналі RT (Russia Today) 1 листопада. Фільм пропагандистський канал RT не знімав, а лише показав.

Створила його продакшн компанія Global Tree Pictures, засновником якої є режисер та продюсер Ігор Лопатьонок. Це вже четвертий його фільм про Україну, в якому є проросійські наративи.

Окрім Ющенка, інтерв'ю давали колишні керівники уряду Юрій Єхануров і Валерій Пустовойтенко, а також – ексголова Верховної Ради Олександр Мороз. Також у фільмі зафіксували одіозного блогера Анатолія Шарія та депутата Андрія Деркача, якого США визнали російським агентом.