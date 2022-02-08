Ющенко закликав українців єднатися на фоні викликів, які постали перед Україною

Віктор Ющенко – третій Президент України – звернувся до українців. Він назвав 3 пріоритети, які є на порядку денному.

Ющенко зауважив, що сьогодні українці переживають важкі, але величаві й знакові часи. Дуже важливо бути єдними та консолідованими у питанні створення сильної України.

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Третій Президент України нагадав, що держава будується сьогодні, а не завтра чи післязавтра.

Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Я закликаю співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об'єднатися навколо національних цінностей та української державності,

– написав Ющенко.

Які пріоритети виокремив політик

Безпека держави;

стабільність в Україні;

захист української демократії та свободи.

Чим може пишатися Україна

Ющенко напередодні 30-ї річниці Незалежності Україні назвав 3 головні успіхи України.

Мовиться про:

армію, якій мають завдячувати усі українці;

волонтерський рух, який здивував увесь світ;

молодь без радянської ностальгії.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Допис Ющенка:

Дорогі співвітчизники,

Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Держава не будується завтра чи післязавтра – держава будується сьогодні!

В історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань, особливо на зовнішні виклики для нації.

Наші пріоритети визначені!

1. Безпека держави

2. Стабільність в нашій державі

3. Захист української демократії та свободи

Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей та української державності.