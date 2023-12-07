Концентруватимуться на прізвищах, – Юсов про плани Росії з дезінформації в іноземних ЗМІ

Представник ГУР МО Андрій Юсов розкрив нові плани росіян. Він зазначив, що загарбники намагатимуться протиснути нову дезінформацію стосовно керівництва нашої держави.

За словами представника ГУР МО, росіяни у своїй дезінформації концентруватимуться на прізвищах. Усі ці матеріали окупанти планують опублікувати в іноземних ЗМІ.

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Росія планує нову дезінформаційну кампанію проти України

Юсов зазначив, що свою дезінформаційну кампанію росіяни спрямують не лише на ЗМІ, але й загалом на весь інформаційний простір. За словами представника розвідки, окупанти намагатимуться дискредитувати військово-політичне керівництво країни, але кого саме Юсов – поки що не сказав.

Він також нагадав, що зараз серед партнерів та союзників України триває дуже важливий період – процес узгодження ключових питань щодо підтримки нашої держави в економічній сфері та обороні. Саме в цей період Росія готується до посилення дезінформації та ІПСО проти нашої країни.

Якщо ми говоримо про зовнішню аудиторію, то мета – послабити підтримку України у зовнішньому світі, розколоти проукраїнську коаліцію та надати додаткові умовні аргументи для противників, опонентів України у світі,

– сказав Андрій Юсов.

Представник ГУР МО підкреслив, що росіяни готуються використати низку планів щодо дезінформації, зокрема публікації матеріалів у ЗМІ, до яких можуть залучити "людей з певним бекграундом", які вже працювали на території Росії.

Він також зазначив, що націлені такі матеріали будуть на країни вільного світу з демократичними інститутами та широким набором інструментів свободи слова.

"Нічого нового там не буде. Тобто будуть повтори старих російських наративів про неуспішну державу, корумпованих українців, компіляція фактів з різних періодів", – сказав Юсов.

Водночас він наголосив, що однією з характерних ознак буде концентрація на прізвищах українців, які у цей період проводять переговори щодо продовження підтримки нашої держави. Саме вони будуть головним об'єктом атаки.

Окупанти готують дезінформацію проти Зеленського і Залужного

Андрій Юсов у коментарі виданню LIGA.net також розповів, що російська влада готує нові дезінформаційні кампанії проти Володимира Зеленського і Валерія Залужного. Представник розвідки наголосив, що просувати свої наративи окупанти будуть різними способами та у різних інтерпретаціях.

Ми бачимо, наскільки активно і з яким задоволенням російська пропаганда смакує тему можливого конфлікту між військовим і політичним керівництвом України,

– сказав він.

Він також додав, що Москва продовжить просувати тези про нібито "відсутність мотивації українців до опору та невмотивованість українського війська". За його словами, таким чином окупанти намагаються внести розкол між Україною та союзниками.

Водночас він наголосив, що Україна працює з партнерами на випередження подібного роду провокації. Адже ІПСО – це далеко не завжди якась лінійна річ, коли йдеться про просто платне розміщення матеріалу або використання якогось агента впливу, а комплекс заходів, проводячи який люди можуть бути переконані, що нічого поганого для країни чи європейської спільноти не роблять.